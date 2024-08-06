На окраине Дзукии – редкая картина: опасности удастся избежать лишь в одном случае

Доктор естественных наук Миндаугас Лапяле сказал, что вряд ли в Капчаместскоую пущу мог прийти зубр из Дзукийского зубровника.

Зубр не обратил внимание на красную машину, остановившуюся в лесу, и на человека, который вышел из нее. Он стоял и ел траву. Когда журналист решил подойти ближе, зубр поднял голову, оценил направление, в котором шел человек, и скрылся в густом ельнике.

Журналист ехал домой после сбора грибов. Сначала он подумал, что на лесной дорожке стоит большая коричневая корова. Но разве сейчас кто-нибудь пасет коров в лесу? К сожалению, под рукой был только телефон.

В выходные о встрече с зубром в лесу рассказала в фейсбуке живущая в деревне Маргёнис Она Дробелене. А в воскресенье зубра в лесу увидел и журналист портала Delfi, правда в Капчаместской пуще, около границы с Беларусью.

„Зубры не любят большие водоемы и без надобности через реки не переплывают. Наши сейчас пасутся около деревни Родука. Теоретически можно предположить, что один из зубров ночью, когда мы спали, прошел через Меркине и по мосту перешел на другой берег Немана. Но на практике такого не бывает“, – сказал натуралист.

Лапяле считает, что журналист, скорее всего, видел белорусского зубра, который остался в Литве, после того как на границе с Беларусью появился забор.