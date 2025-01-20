На одну пересадку меньше: железнодорожное сообщение "Вильнюс-Таллинн" станет быстрее

По его словам, не будет пересадки в Риге, которая есть сейчас, поскольку литовский поезд проследует до эстонской Валги.
„У меня есть хорошие новости для зрителей Delfi. Мы практически уже готовы в феврале запустить вот этот проект (Вильнюс — Таллинн прим.) с одной пересадкой в Валге. Мы договорились с нашими латвийскими коллегами, что они будут арендовать наш поезд, которые едет теперь до Риги. И этот же поезд без пересадок… естественно граждане Латвии смогут сесть в тот же поезд в Риге, и на нем доехать до Валги, откуда их уже везут наши эстонские коллеги Elron и довезут прямо до Таллинна“, - рассказал директор по корпоративным отношениям группы „ЛЖД“.
Также А. Зубряковас добавил, что общее время по маршруту сократится на 30 мин, кроме того пассажирам нужно будет покупать на один билет меньше.
„Будет уже два билета, и мы работаем, чтобы в принципе в системе весной произвести коррекцию так, чтобы сразу можно было бы ясно и можно было бы даже в системе резервации LTG Link можно было ввести „Таллинн“ и получить или два разных билета или может даже один билет“, - отметил он.
„Мы работаем с командой, чтобы был удобный единый маршрут из Вильнюса в Таллин и длился он около трех с половиной часов. Но для этого нужно еще немножко поработать… надо построить Rail Baltica, дедлайн у нас - 2030 год“, - добавил А. Зубряковас.
Напомним, что железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Таллинном с двумя пересадками в Риге и эстонской Валге стартовало 6 января 2025 г.
Латвийский перевозчик уже сообщил, что получил разрешение на аренду литовского поезда, чтобы он мог ехать до Валги, тогда пассажиры будут совершать только одну пересадку.