2024.05.28 09:37

На одну ночь из-за ремонта закроют часть улицы Жалюю яжеру

 
ru.DELFI.lt
Reportažas iš Žaliųjų ežerų
Reportažas iš Žaliųjų ežerų
ФОТО: Tomas Sakalauskas

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в ночь с 13 на 14 июня на участке улицы Жалюю яжеру от развилки рядом с остановкой „Вяркю Реше“ до стоянки у озера Бальсис будут асфальтировать дорогу.

По этой причине проезд будет закрыт с 23 ч. 13 июня до 8 ч. 14 июня.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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