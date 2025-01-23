На одной из стоянок в столице плата за парковку составляет 10 евро в час

Однако представители Unipark и Mcdonald’s отметили, что такие правила действуют, потому что иначе не получается контролировать потоки транспорта и обеспечить достаточно места для всех клиентов ресторана.
Возмущенные клиенты этого Mcdonald’s предупреждают других жителей - будьте бдительны, иначе вас ждет штраф.
Это может случиться, если вы, приехав в ресторан, остановитесь на стоянке Unipark и забудете зарегистрировать номер вашей машины.
Об этом в социальной сети Facebook рассказывают жители Вильнюса, отмечая, что за такую забывчивость грозит штраф в размере 30 евро.
„Вниманию жителей Пилайте и окрестных районов – будьте бдительны на площадке Unipark. Если вы приехали в Пилайте в Mcdonald’s, вы должны зарегистрировать номер вашей машины, если хотите поесть на месте – если этого не сделать, штраф 30 евро“, – писал один вильнюсец.
Кроме того, внимательные жители заметили, что в приложении Unipark сказано, что стоянка в этом месте стоит 10 евро в час (1 час для клиентов ресторана - бесплатно). Эта стоянка Unipark - самая дорогая во всем городе.
По словам представителя Unipark Лауринаса Глобиса, на этой стоянке около Mcdonald’s клиенты ресторана могут на час оставить машину бесплатно, если зарегистрируют номер авто в терминале внутри ресторана.
„Эта стоянка - для клиентов McDonald’s, поэтому часа парковки достаточно, ведь это место, где подают фаст-фуд. Время бесплатной парковки и цена согласованы с представителями ресторана. Все сделано для того, чтобы стоянкой пользовались только клиенты ресторана“, – сказал он.
Правда, Глобис прибавил, что если водитель не зарегистрирует номер авто или будет стоять дольше, то придется платить больше. Цель таких действий - обеспечение достаточного количества мест для всех желающих посетить ресторан.
„Стоянка небольшая, поэтому мы хотим гарантировать места для всех клиентов – это можно сделать благодаря определенной ценовой политике, правилам и порядку“, – сказал представитель Unipark.
Гендиректор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский отметил, что около McDonald’s на проспекте Пилайтес очень интенсивное движение.
„Парковка рядом с рестораном очень важна для нормального функционирования ресторана. Чтобы решить проблемы, возникающие из-за машин, которые надолго оставляют на парковке, мы сотрудничали с ЗАО STOVA. Она отвечает за парковку и организацию работы“, – заметил Яневвский.
Глобис напомнил, что вся информация, связанная с правилами парковки, есть на дорожных знаках и внутри ресторана.