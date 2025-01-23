2025.01.23 17:01

На одной из стоянок в столице плата за парковку составляет 10 евро в час

 
ru.DELFI.lt
UNIPARK
UNIPARK
ФОТО: ELTA / Emilija Jaksibogaitė

Клиенты McDonald’s, который находится в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, 18, должны быть внимательными иначе им грозит штраф за парковку на соседней площадке, которую администрирует компания Unipark. Кроме того, надо обратить внимание на то, что плата за парковку около ресторана составляет 10 евро в час. Это вызвало возмущение у жителей, пишет портал TV3.lt.

Однако представители Unipark и Mcdonald’s отметили, что такие правила действуют, потому что иначе не получается контролировать потоки транспорта и обеспечить достаточно места для всех клиентов ресторана.

Возмущенные клиенты этого Mcdonald’s предупреждают других жителей - будьте бдительны, иначе вас ждет штраф.

Это может случиться, если вы, приехав в ресторан, остановитесь на стоянке Unipark и забудете зарегистрировать номер вашей машины.

Об этом в социальной сети Facebook рассказывают жители Вильнюса, отмечая, что за такую забывчивость грозит штраф в размере 30 евро.

„Вниманию жителей Пилайте и окрестных районов – будьте бдительны на площадке Unipark. Если вы приехали в Пилайте в Mcdonald’s, вы должны зарегистрировать номер вашей машины, если хотите поесть на месте – если этого не сделать, штраф 30 евро“, – писал один вильнюсец.

Кроме того, внимательные жители заметили, что в приложении Unipark сказано, что стоянка в этом месте стоит 10 евро в час (1 час для клиентов ресторана - бесплатно). Эта стоянка Unipark - самая дорогая во всем городе.

По словам представителя Unipark Лауринаса Глобиса, на этой стоянке около Mcdonald’s клиенты ресторана могут на час оставить машину бесплатно, если зарегистрируют номер авто в терминале внутри ресторана.

„Эта стоянка - для клиентов McDonald’s, поэтому часа парковки достаточно, ведь это место, где подают фаст-фуд. Время бесплатной парковки и цена согласованы с представителями ресторана. Все сделано для того, чтобы стоянкой пользовались только клиенты ресторана“, – сказал он.

Правда, Глобис прибавил, что если водитель не зарегистрирует номер авто или будет стоять дольше, то придется платить больше. Цель таких действий - обеспечение достаточного количества мест для всех желающих посетить ресторан.

„Стоянка небольшая, поэтому мы хотим гарантировать места для всех клиентов – это можно сделать благодаря определенной ценовой политике, правилам и порядку“, – сказал представитель Unipark.

Гендиректор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский отметил, что около McDonald’s на проспекте Пилайтес очень интенсивное движение.

„Парковка рядом с рестораном очень важна для нормального функционирования ресторана. Чтобы решить проблемы, возникающие из-за машин, которые надолго оставляют на парковке, мы сотрудничали с ЗАО STOVA. Она отвечает за парковку и организацию работы“, – заметил Яневвский.

Глобис напомнил, что вся информация, связанная с правилами парковки, есть на дорожных знаках и внутри ресторана.

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