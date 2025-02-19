На некоторых зданиях в Вильнюсе литовские флаги будут развеваться дольше

По словам представителя компании, в настоящее время такая практика применяется только в столице, чтобы оценить ее эффективность. По его словам, это знак уважения к независимости государства, борьбе за свободу и консолидации народа, поскольку видимость государственных символов в повседневной жизни укрепляет общность, историческую память и гражданственность.

„День восстановления Литовского государства – 16 февраля – и День независимости – 11 марта – это тесно связанные исторические даты, которые знаменуют путь свободы нашего народа. Почитая эти знаменательные даты и напоминая общественности об их важности, мы приняли решение оставить триколоры поднятыми на домах, которые мы обслуживаем в течение всего этого периода“, — сообщил агентству BNS представитель компании по связям с общественностью Паулюс Угянскис.

Такое решение приняла одна из компаний, управляющих жилыми домами в столице, Mano būstas, желая, таким образом, отметит эти два важных для Литвы праздника.

Другая компания, управляющая домами в Вильнюсе, Civinity сообщила BNS, что знает о подобной инициативе компании Mano būstas, но оставлять флаги они не планируют.

„Команда Civinity старается убрать флаги как можно оперативнее — мы уже сняли некоторые из них, а остальные уберем в ближайшие дни. Из-за снегопада и появившихся срочных работ этот процесс займет некоторое время“, — сообщила в ответе менеджер по маркетингу компании Ингрида Друтите.

Компания Šilėja также сообщила BNS, что намерена действовать соответствующим образом, хотя на некоторых зданиях, находящихся в ее управлении, все еще развеваются флаги.