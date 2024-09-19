На неделю отложено принятие решения по требованию владения литовским в сфере обслуживания

По словам вице-спикера Витаутаса Матуласа, новые предложения к проекту планирует сделать его автор Даля Асанавичюте.
„Поэтому мы посоветовались и решили перенести обсуждение на следующую неделю“, – сказал Миталас.
Решение было принято единогласно. Поправки к закону, которые обяжут поставщиков услуг и торговцев товарами, напрямую контактирующих с клиентами и покупателями, владеть литовским языком, будут приниматься 26 сентября. Поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.
Эта инициатива депутата Асанавичюте уже была принята в первом чтении, остается последний этап – голосование за принятие поправок.
Депутаты, поддерживающие инициативу, говорят, что жители имеют право на получение услуг на государственном языке, это вопрос уважения к государственному языку.
Автор проекта Асанавичюте сказала, что это требование будет распространяться только на тех, кто напрямую общается с клиентами. Работников складов и кухни это требование не касается.
Первый заместитель спикера парламента Юргис Разма сказал, что требование минимально владеть литовским, которое вступит в силу не сразу же, не осложнит жизнь людям, которые приехали жить в Литву.
Министр юстиции Эвелина Добровольска критиковала закон и считает, что возникнут проблемы с его осуществлением.
„Например, украинка. продающая в Литве свои вышиванки ручной работы, получит штраф, если будет обслуживать клиентов на английском языке. Согласно проекту, все надписи должны быть сделаны на литовском. Это значит, что слова pub или bar должны быть написаны по-литовски“, – сказала Добровольска.
Согласно поправкам к закону о языке, юридические и физические лица, другие организации и их отделения, продающие в Литве товары и предоставляющие услуги, „обеспечивают обслуживание клиентов на литовском языке (имеется в виду уровень владения, установленный правительством)“.
Предлагается исключение по закону об обучении, когда требование владеть литовским считается необоснованным ограничением права на труд.