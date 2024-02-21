На национальный стадион – пешком или на общественном транспорте: на 32 сидячих места полагается 1 место на парковке

Недавно Вильнюсский муниципалитет решил увеличить число зрителей на стадионе до 18 000, при этом известно, что при стадионе будет парковка только на 300 мест. В комплексе разместят баскетбольный зал, залы для гандбола, бокса, борьбы и гимнастики, универсальную арену, а также футбольный стадион.

На универсальной арене планируют проводить различные концерты и другие мероприятия, она рассчитана на 5000 зрителей.

"Новых парковочных мест будет 300", – сказали Delfi представители муниципалитета.

Муниципалитет утверждает, что число парковочных мест можно увеличить за счет стоянки Akropolis.

Он ссылается на ситуацию с ареной "Жальгирис", рассчитанной на 15 000 мест, при которой есть стоянка на 400 автомобилей, клиенты арены пользуются 2000-местной стоянкой находящегося рядом ТЦ Akropolis.

Вильнюсский муниципалитет уверяет, что уже не раз обсуждал этот вопрос с администрацией вильнюсского ТЦ Akropolis.

Представитель Akropolis Group Диминикас Мертинас заверил, что пока никакое соглашение не заключено.