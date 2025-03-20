2025.03.20 07:06

На мысе Вентес – впечатляющий вид: побережье усеяно тысячами ракушек

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Moliuskų kiautai Ventės rage
Moliuskų kiautai Ventės rage
ФОТО: Algirdas Mitrofanas

На мысе Вентес - множество ракушек, выброшенных на берег.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что на фото ракушки как минимум четырех видов моллюсков, обитающих в заливе.

„И улитки, и двустворчатые моллюски. В заливе нередко ракушки выбрасывает на берег.

Продолжительность жизни этих моллюсков около 5 лет, если их гибель не ускорит, к примеру, химическое загрязнение. Все эти виды пресноводные.

Взрослые моллюски ежегодно гибнут естественным образом, а их пустые легкие „домики“ выбрасывает на берег“, – сказал натуралист.

Moliuskų kiautai Ventės rage

Moliuskų kiautai Ventės rage

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