На мысе Вентес – впечатляющий вид: побережье усеяно тысячами ракушек

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что на фото ракушки как минимум четырех видов моллюсков, обитающих в заливе.

„И улитки, и двустворчатые моллюски. В заливе нередко ракушки выбрасывает на берег.

Продолжительность жизни этих моллюсков около 5 лет, если их гибель не ускорит, к примеру, химическое загрязнение. Все эти виды пресноводные.