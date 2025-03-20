На мысе Вентес – впечатляющий вид: побережье усеяно тысячами ракушек

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что на фото ракушки как минимум четырех видов моллюсков, обитающих в заливе.
„И улитки, и двустворчатые моллюски. В заливе нередко ракушки выбрасывает на берег.
Продолжительность жизни этих моллюсков около 5 лет, если их гибель не ускорит, к примеру, химическое загрязнение. Все эти виды пресноводные.
Взрослые моллюски ежегодно гибнут естественным образом, а их пустые легкие „домики“ выбрасывает на берег“, – сказал натуралист.
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