На мойке вымыть собаку обойдется дороже, чем машину

Интересно, что вымыть собаку на автомойке стоит дороже, чем вымыть автомобиль.
Сначала компания предложила услугу Dog wash (купания собак) в Каунасе, потом такая услуга появилась и в Вильнюсе.
Представитель Švaros broliai Лорета Бернатавичене сказала, что на мойке в Каунасе за неделю купают около 20 собак. Компания предоставляет удобное место для купания собаки и фен для сушки.
Плата за услугу Dog wash зависит от проведенного времени – 2 минуты стоят 1 евро.
Неважно, какой услугой пользуется клиент, цена будет одинаковой.
По словам Бератавичене, в среднем за купание собаки клиенты платят 15 евро, процедура занимает 30 минут.
Продолжительность купания зависит от размера собаки, шерсти и т.д. Обычно клиенты платят 8-15 евро.
Цены на мойку авто начинаются с 2 евро.
31- 37 секунд мойки стоят 0,50 евро. За 1 минуту получается 0,81-0,97 евро (зависит от программы). Это на 0,31–0,47 евро дешевле, чем купание собак.
За купание собак и мойку авто клиенты платят монетами или с помощью мобильного приложения.