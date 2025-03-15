2025.03.15 13:59

На мойке вымыть собаку обойдется дороже, чем машину

 
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ФОТО: fotoedu | Fotolia

В Литве на автомойках есть услуга, о которой знают немногие и пользуются ею немногие. На автомойках сети Švaros broliai можно вымыть собаку, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на TV3.lt.

Интересно, что вымыть собаку на автомойке стоит дороже, чем вымыть автомобиль.

Сначала компания предложила услугу Dog wash (купания собак) в Каунасе, потом такая услуга появилась и в Вильнюсе.

Представитель Švaros broliai Лорета Бернатавичене сказала, что на мойке в Каунасе за неделю купают около 20 собак. Компания предоставляет удобное место для купания собаки и фен для сушки.

Плата за услугу Dog wash зависит от проведенного времени – 2 минуты стоят 1 евро.

Неважно, какой услугой пользуется клиент, цена будет одинаковой.

По словам Бератавичене, в среднем за купание собаки клиенты платят 15 евро, процедура занимает 30 минут.

Продолжительность купания зависит от размера собаки, шерсти и т.д. Обычно клиенты платят 8-15 евро.

Цены на мойку авто начинаются с 2 евро.

31- 37 секунд мойки стоят 0,50 евро. За 1 минуту получается 0,81-0,97 евро (зависит от программы). Это на 0,31–0,47 евро дешевле, чем купание собак.

За купание собак и мойку авто клиенты платят монетами или с помощью мобильного приложения.

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