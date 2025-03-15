На мойке вымыть собаку обойдется дороже, чем машину

Интересно, что вымыть собаку на автомойке стоит дороже, чем вымыть автомобиль.

Сначала компания предложила услугу Dog wash (купания собак) в Каунасе, потом такая услуга появилась и в Вильнюсе.

Представитель Švaros broliai Лорета Бернатавичене сказала, что на мойке в Каунасе за неделю купают около 20 собак. Компания предоставляет удобное место для купания собаки и фен для сушки.

Плата за услугу Dog wash зависит от проведенного времени – 2 минуты стоят 1 евро.

Неважно, какой услугой пользуется клиент, цена будет одинаковой.

По словам Бератавичене, в среднем за купание собаки клиенты платят 15 евро, процедура занимает 30 минут.