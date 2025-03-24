На минувшей неделе в Литве зафиксированы 3 случая смерти от гриппа

По данным центра, скончавшиеся принадлежали возрастным группам 70–79 лет и 80–89 лет. Все страдали хроническими заболеваниями и не были привиты от сезонного гриппа.

Отмечается, что на прошедшей неделе общая заболеваемость гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19, по сравнению с предыдущими сезонами гриппа, осталась высокой и составила 1593,4 случая на 100 тыс. населения.

Самая низкая заболеваемость осталась в Паневежском уезде, самая высокая – в Вильнюсском уезде. Эпидемический порог достигнут в 25 муниципалитетах, сообщает центр.