2025.03.24 17:38

На минувшей неделе в Литве зафиксированы 3 случая смерти от гриппа

 
ru.DELFI.lt
ELTA
gripas
gripas
ФОТО: Shutterstock

На минувшей неделе в Литве от гриппа скончались 3 человека, от инфекции COVID-19 – 1 человек, сообщает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным центра, скончавшиеся принадлежали возрастным группам 70–79 лет и 80–89 лет. Все страдали хроническими заболеваниями и не были привиты от сезонного гриппа.

Отмечается, что на прошедшей неделе общая заболеваемость гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19, по сравнению с предыдущими сезонами гриппа, осталась высокой и составила 1593,4 случая на 100 тыс. населения.

Самая низкая заболеваемость осталась в Паневежском уезде, самая высокая – в Вильнюсском уезде. Эпидемический порог достигнут в 25 муниципалитетах, сообщает центр.

По данным НЦОЗ, за указанный период в Литве с диагнозом „грипп“ было госпитализировано 75 человек, с COVID-19 – 11 человек, в отделениях интенсивной терапии по причине заболевания гриппом и COVID-19 лечились 5 человек.

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