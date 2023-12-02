На международной конференции в Вильнюсе: в идеальных условиях человек может прожить и 150 лет

Об этом З. Чулкстена говорила на состоявшейся на этой неделе в Вильнюсе конференции "ЕS+U", посвященной инвестициям Европейского союза (ЕС) в Литве, будущему политики сплочения и будущим тенденциям.

Футуролог и автор книг Амелия Каллман также затронула темы искусственного интеллекта, старения и привлечения талантов.

"Мы живем в переломный момент, когда наши отношения с быстро развивающимися технологиями становятся особенно важными. Решения, которые мы принимаем сегодня, будут определять действия нашего бизнеса и лиц, принимающих решения, в будущем. Мы будем вынуждены адаптировать системы и процессы к происходящим изменениям рынка", - сказала она.

Ей вторил креативщик, основатель "BM Boutique" Антонио Бехтле.

"Для меня искусственный интеллект означает возрождение человеческого творчества, проницательности. Человек способен предлагать новые идеи и решения, а искусственный интеллект лишь повторяет то, что уже создано", - сказал он.