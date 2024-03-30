На месяц раньше срока в Друскининкай зацвели нарциссы

Гости курорта в пятницу после обеда в парке Виюнеле заметили первые цветы нарциссов. Праздник цветения нарциссов на курорте по традиции отмечают в третьи выходные апреля. Однако в этом году природа не дождалась установленной даты. Пока зацвели только десятки из полумиллиона цветов, но и другие готовятся зацвести в ближайшие дни.

В пасхальные выходные на курорте состоятся мероприятия программы Art Velykos, которые могут посетить туристы. Во время прогулок они могут наслаждаться видом цветущих нарциссов.