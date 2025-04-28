2025.04.28 07:06

На месте пожара в Вильнюсе пожарные-спасатели работали всю ночь: работы продолжатся и в понедельник

 
начато расследование
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Gaisras UAB Energesman
Gaisras UAB Energesman
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В воскресенье на предприятии по переработке отходов компании Energesman в Вильнюсе начался пожар, на месте происшествия пожарные-спасатели работали весь день и ночь.

„Тушение пожара длилось всю ночь, сегодня работы продолжаются. Никакой паузы не было, пожар тушат уже сутки, пожар еще не потушен, вчера только объявили локализацию. Пожарным-спасателям надо перекопать, перевезти, пересыпать все отходы“, – сказал в понедельник утром представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Конрадас Лекис.

Рядом с территорией предприятия сделана площадка, сюда перевозят сухие отходы, на их место сейчас свозят обгоревшие. Работают три единицы погрузочной техники компании.

„Горение, тление глубинное, пока все не перекопают и не зальют водой, тление не прекратится“, – сказал Лекис.

По его словам, работают все те же силы, что и в воскресенье днем.

О локализации пожара было объявлено 27 апреля в 17.30 ч.

Напомним, что пожар начался 27 апреля. О нем сообщили охранники предприятия в 7.52 ч. Отходы горели открытым пламенем.

На месте происшествия работает большое число пожарных-спасателей, им помогает техника предприятия. На месте происшествия работает полиция и представители охраны природы.

Мэр столицы Валдас Бенкунскас в воскресенье сообщил, что объявлена локальная экстремальная ситуация.

Правоохрана начала расследование в связи с пожаром на предприятии Energesman в Вильнюсе.

Департамент полиции сообщает, что расследование было начато в связи с нарушением правил присмотра и использования емкостей, в которых хранятся опасные вещества или в которых есть потенциально опасное оборудование, проводится опасная деятельность.

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