На месте пожара в Вильнюсе пожарные-спасатели работали всю ночь: работы продолжатся и в понедельник

„Тушение пожара длилось всю ночь, сегодня работы продолжаются. Никакой паузы не было, пожар тушат уже сутки, пожар еще не потушен, вчера только объявили локализацию. Пожарным-спасателям надо перекопать, перевезти, пересыпать все отходы“, – сказал в понедельник утром представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Конрадас Лекис.
Рядом с территорией предприятия сделана площадка, сюда перевозят сухие отходы, на их место сейчас свозят обгоревшие. Работают три единицы погрузочной техники компании.
„Горение, тление глубинное, пока все не перекопают и не зальют водой, тление не прекратится“, – сказал Лекис.
По его словам, работают все те же силы, что и в воскресенье днем.
О локализации пожара было объявлено 27 апреля в 17.30 ч.
Напомним, что пожар начался 27 апреля. О нем сообщили охранники предприятия в 7.52 ч. Отходы горели открытым пламенем.
На месте происшествия работает большое число пожарных-спасателей, им помогает техника предприятия. На месте происшествия работает полиция и представители охраны природы.
Мэр столицы Валдас Бенкунскас в воскресенье сообщил, что объявлена локальная экстремальная ситуация.
Правоохрана начала расследование в связи с пожаром на предприятии Energesman в Вильнюсе.
Департамент полиции сообщает, что расследование было начато в связи с нарушением правил присмотра и использования емкостей, в которых хранятся опасные вещества или в которых есть потенциально опасное оборудование, проводится опасная деятельность.