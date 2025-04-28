На месте пожара в Вильнюсе пожарные-спасатели работали всю ночь: работы продолжатся и в понедельник

„Тушение пожара длилось всю ночь, сегодня работы продолжаются. Никакой паузы не было, пожар тушат уже сутки, пожар еще не потушен, вчера только объявили локализацию. Пожарным-спасателям надо перекопать, перевезти, пересыпать все отходы“, – сказал в понедельник утром представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Конрадас Лекис.

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Рядом с территорией предприятия сделана площадка, сюда перевозят сухие отходы, на их место сейчас свозят обгоревшие. Работают три единицы погрузочной техники компании.

„Горение, тление глубинное, пока все не перекопают и не зальют водой, тление не прекратится“, – сказал Лекис.

По его словам, работают все те же силы, что и в воскресенье днем.