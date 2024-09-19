На месте нелегальных гаражей в столице появится новый детский сад

„Мы планируем и в других местах убрать портящие вид города старые гаражи, а на их месте создать необходимую для жителей инфраструктуру. Шнипишкес быстро обновляется, здесь поселяется немало молодых семей, поэтому детский сад в этом районе необходим“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что в детском саду будет 14 групп и 60 работников. Детский сад сможет принять 280 детей.

Муниципалитет отмечает, что проектные предложения были предложены на конкурсе, победила идея МТ Statinio projektas.

На участке детского сада планируется восстановить продолжение зеленого коридора от парка Старого русла Нерис.