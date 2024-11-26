На месте крушения самолета – все еще много полицейских: полиция предупреждает любопытных

Около 21 ч. журналист Delfi побывал а месте происшествия.
По данным полиции, они не работали в это время над расследованием, а охраняли место происшествия. Территорию охраняли больше 10 экипажей полиции и Службы общественной безопасности (СОБ).
Место происшествия освещено мощными прожекторами, охраняемая территория увеличена.
Место происшествия и днем и ночью могут охранять больше недели.
Оказывается, даже в темное время суток появляются любопытные, которые пытаются проникнуть на охраняемую территорию. Полиция напоминает, что за пересечение Stop-ленты нарушителей ждет наказание.
По закону, за это грозит штраф от 150 до 850 евро.
Генкомиссар полиции Арунас Паулаускас сказал, что обстоятельства несчастья показывают, что инцидент не был вызван внешними силами.
„Конечно, нельзя исключать ни одну из версий, но мы сегодня видим, что после получения первичных данных, вероятность воздействия извне невелика, конечно, эти данные проверяем, но они показывают, что воздействия извне не было“, – сказал он LRT.
Представитель Минюста Лауринас Науёкайтис сказал, что расследовать авиакатастрофу в Литве приедут несколько зарубежных экспертов - не только из Германии и Испании, но и из США.
„Из Германии уже едут 4 следователя, из Испании - 2, а из США - 12 человек: 4 из Национального совета по безопасности на транспорте, 3 из Федеративной администрации авиации и 5 из компании Boeing“, – сказал он LRT.
По словам Науёкайтиса, первая фаза исследований - сбор информации самописцев и улик. Генкомиссар полиции сказал,что самописцы удастся изъять во вторник.
„Я думаю, что во вторник самописцы будут изъяты для расшифровки. У нас нет такой компетенции, это делают эксперты гражданской авиации“, – сказал Паулаускас.
Науёкайтис заверил, что расследование экспертов может растянуться на год, но некоторые детали инцидента могут проанализировать в течение месяца.
„В ближайший месяц появятся какие-то зачатки, а расследование, наверное, затянется на год“, – сказал он.
Delfi напоминает, что 25 ноября, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирню, упал грузовой самолет DHL. На борту были двое пилотов и двое рабочих.
Один из членов экипажа погиб. Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что погиб пилот самолета (гражданин Испании).
Он информировал Delfi, что на борту самолета были двое граждан Испании, немец (1969 г.р.) и литовец (1990 г.р.). Погиб гражданин Испании.
Сантаришкская клиника сообщила, что дин из пострадавших находится в критически тяжелой ситуации.
Двое других пострадавших были доставлены в Республиканскую вильнюсскую больницу. Ее пресс-секретарь Даля Смагураускайте сказала Elta, что состояние доставленных в больницу пострадавших посторонним охарактеризовать не могут.
Представитель полиции сказала, что все пострадавшие - мужчины.