На месте крушения самолета – все еще много полицейских: полиция предупреждает любопытных

Генкомиссар полиции Арунас Паулаускас сказал, что обстоятельства несчастья показывают, что инцидент не был вызван внешними силами.

По закону, за это грозит штраф от 150 до 850 евро.

Оказывается, даже в темное время суток появляются любопытные, которые пытаются проникнуть на охраняемую территорию. Полиция напоминает, что за пересечение Stop-ленты нарушителей ждет наказание.

Место происшествия и днем и ночью могут охранять больше недели.

По данным полиции, они не работали в это время над расследованием, а охраняли место происшествия. Территорию охраняли больше 10 экипажей полиции и Службы общественной безопасности (СОБ).

„Конечно, нельзя исключать ни одну из версий, но мы сегодня видим, что после получения первичных данных, вероятность воздействия извне невелика, конечно, эти данные проверяем, но они показывают, что воздействия извне не было“, – сказал он LRT.

Представитель Минюста Лауринас Науёкайтис сказал, что расследовать авиакатастрофу в Литве приедут несколько зарубежных экспертов - не только из Германии и Испании, но и из США.

„Из Германии уже едут 4 следователя, из Испании - 2, а из США - 12 человек: 4 из Национального совета по безопасности на транспорте, 3 из Федеративной администрации авиации и 5 из компании Boeing“, – сказал он LRT.