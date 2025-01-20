На магистральных дорогах Литвы не осталось одного знака: что должны знать водители?

Водители интересуются, если нет знака, почему остались ПКС. „Неужели водителей по-прежнему будут штрафовать?“, - вопрошают они на портале Made in Vilnius.

Представителей Via Lietuva спрашивали, будут ли ПКС демонтированы или будут работать, только водителей о них не будут информировать?

„Сообщаем, что дорожные знаки убрали в соответствии с правилами дорожного движения, вступившими в силу 1 декабря 2024 года.

Обращаем внимание на то, что эти ПКС не измеряют и не измеряли скорость. Они фиксируют, действует ли техосмотр, есть ли страховка, уплачен ли дорожный сбор, а об установленных нарушениях сообщают в полицию“, – отмечают представители VIA Lietuva.

Что изменилось с 1 декабря 2024 года?