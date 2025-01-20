На магистральных дорогах Литвы не осталось одного знака: что должны знать водители?

Водители интересуются, если нет знака, почему остались ПКС. „Неужели водителей по-прежнему будут штрафовать?“, - вопрошают они на портале Made in Vilnius.
Представителей Via Lietuva спрашивали, будут ли ПКС демонтированы или будут работать, только водителей о них не будут информировать?
„Сообщаем, что дорожные знаки убрали в соответствии с правилами дорожного движения, вступившими в силу 1 декабря 2024 года.
Обращаем внимание на то, что эти ПКС не измеряют и не измеряли скорость. Они фиксируют, действует ли техосмотр, есть ли страховка, уплачен ли дорожный сбор, а об установленных нарушениях сообщают в полицию“, – отмечают представители VIA Lietuva.
Что изменилось с 1 декабря 2024 года?
С 1 декабря вступили в силу поправки к ПДД, одна из них связана с обозначением стационарных ПКС на дорогах.
„Чтобы внести ясность в систему информирования водителей и не вводить их в заблуждение, предлагается использовать разные знаки для обозначения ПКС, фиксирующих превышение скорости и ПКС, фиксирующих другие нарушения ПДД.
Новый знак („камера“) будет использован для обозначения ПКС, фиксирующих превышение скорости и, по возможности, нарушение других ПДД. Знак старого образца будет использован для ПКС, которые фиксируют только другие нарушения ПДД.
Этот знак необязательно устанавливать“, – сказано в правилах.
Иными словами, на магистральных дорогах убрали знаки, которые не отвечают измененным правилам. ПКС, о которых они сообщали, не фиксируют режим скорости. Согласно ПДД, такие знаки не обязательно использовать.