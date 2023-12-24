На Лысой горе - от потопа до рождения Христа: 700 шагов по ямистой столице Литвы с геологом Йонасом

Сегодня мы измеряем шагами Вильнюс иначе - о земле, по которой отправится бродить наша съемочная группа, расскажет геолог, доктор геологических наук, организатор путешествий Йонас Шечкус.
В серии интервью "700 шагов по Вильнюсу" глазами старожилов и новоселов литовской столицы можно увидеть парки, музеи, потаенные старинные улочки, подъезды, крыши и подвалы — и, таким образом, собрать историю города, которому исполнилось 700 лет.
"Если говорить о природной истории Вильнюса, то она очень долгая — земле, по которой мы ходим, 2 миллиарда лет. Литва и Вильнюс принадлежат старому геологическому континенту Балтика, который создавался в несколько этапов. Наша территория создалась 1,7 — 1,9 миллиарда лет назад. А ледники, если смотреть с геологической точки зрения, были здесь не так давно — 18 тысяч лет назад растаял последний ледник. Когда у меня бывают экскурсии с детьми, всегда звучит шутка, что их все время учителя географии обманывают — они говорят, что поверхность Литвы создана ледниками, но это только часть правды. Первый ледник зашел в Литву примерно 700 тысяч лет назад. И примерно 100 тысяч лет мы имели такой холодный период. Как Гренландия сегодняшняя — так выглядела Литва", — рассказывает Йонас.
Пока вильнюссцы бродят по дорогам, тротуарам, тропам, под их ногами прямо сейчас происходят новые геологические процессы. Среда, как утверждает Йонас, меняется ежегодно — и в течение одной только своей жизни человек может заметить ощутимые изменения в ландшафте. Например, нынешнюю Лысую гору таковой уже не назовешь — множество деревьев и растительности. Но во времена действа Йонаса гора выглядела совсем иначе.
"В то время еще была активная эрозия реки, а еще раньше, если посмотреть фото, никаких деревьев не было. Местность, особенно у реки, меняется все время.
Именно у Вильнюса был край одлного из последних ледников. И рельеф очень хорошо показывает, например, Шешкинский оз (кряж – Шешкинский оз длиной 1160 м), что это был край ледника. Тает ледник через несколько тысяч лет, и начинают свою работу реки. Если говорить о воде, то она из всех химических составов, материалов, самый большой лентяй. Вода очень ленится бегать с горки, и она хочет найти поверхность, где можно просто стоять. Если мы говорим о долине Нерис, то это 7-8 километров в некоторых местах — долины всегда широкие. Но река такой широкой не была. Когда этот "лентяй" ходит, он ищет, где ему бы легче прорваться. Если стакивается с очень твердыми горными породами, то начинает дальше ходить и перемещаться. В Вильнюсе город создавали не только Нерис и Вильняле — тут было около 15, может и больше, рек, которые создавали свои долины. Долины всегда связаны с оврагами. И все наши улицы — это, по сути, овраги", — говорит Йонас.
Часто Вильнюс называют холмистым, хотя логичнее было бы дать ему определение противоположное — "ямистый", считает Йонас. Все эти неровности в Вильнюсе бли созданы после ледникового периода реками.
"Там, где был педагогический институт, и Нерис делает поворот, улицы сходятся. И было новое высказывание на фейсбуке, что Вильнюс — это город, где стекаются реки Нарбуто и Укмергес, по названиям улиц. Но это правда, потому что эти улицы были когда-то созданы водой.
Самое главное, что активное действие человека не спрятало процессов, что были раньше. Мы видим, как работали реки. Человек хоть и думает, что очень сильный, но ему не все подвластно. Он не умеет разрушать до нуля все — несмотря на все свои попытки".
Что будет с юбиляром-Вильнюсом следующие 700 лет? По мнению Йонаса, город будет разрастаться. Если такими же темпами продолжит расти человеческая популяция, процессы урбанизации в Литве станут куда динамичнее.
"Как Вильнюс даже менялся за мою жизнь — где были поля и расли культуры, теперь стоят дома и районы", — говорит Йонас.
"Есть пожелание не только будущему, но и сегодняшнему человеку: тем, кто живет в городе, оосбенно, кто принимает решения. Люди должны думать о будущем человеке. Сегодняшний человек уже должен действовать так, чтобы будущему человеку было приятно тут жить. И природная среда очень важна. Важно, когда остаются природные уголки — это музей истории природы. Очень мало еще люди знают о геологии. Люди сейчас ходят по несколько километров, но содержание, по чему они ходят — этого мы не достигли. И эти музеи важно сохранять".