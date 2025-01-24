2025.01.24 12:12

На Лукишкской площади в столице появилась необычная инсталляция

 
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ФОТО: Saulius Žiūra

В среду Вильнюс официально стал Зеленой столицей Европы 2025 года. Как сообщает Вильнюсский муниципалитет, в ходе торжественной церемонии этот титул от Валенсии был передан Вильнюсу. Это событие принесло немало новшеств. Например на Лукишкской площади появилась инсталляция художницы Йолиты Вайткуте „Город – распускающийся цветок“, созданная из вторсырья. Это произведение искусства символизирует устойчивость и призывает жителей и гостей города думать об ответственном потреблении и отношениях с природой, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Титул „Зеленая столица Европы“ – важное признание Вильнюса и стимул двигаться к еще более устойчивому будущему. Это обязывает нас продолжать заботиться о биоразнообразии, улучшать качество жизни и стремиться стать климатически нейтральным городом к 2030 году“, - сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Пчела была сделана из найденных в городе отходов, собранных работниками компаний Grinda и Ekobazė.

„Тема зелени и устойчивости очень широкая и всеобъемлющая, поэтому иногда людям сложно все охватить. Я пытаюсь визуально изобразить это понятие, с помощью своих творений, чтобы люди могли лучше осознать эти актуальные вопросы. Я выбрала материалы, которые участвуют во всех циклах переработки – это городской мусор, временно остановившийся в цикле, но вскоре он в него вернется. Например, городские скамейки, шины, пластик и металлические конструкции“, – сказала Вайткуте.

Директор Ekobazė Марина Цурко-Ноткувене надеется, что инсталляция не только украсит город, но и напомнит всем о том, что их повседневные действия влияют на окружающую среду.

Пчела выбрана не случайно. Пчелы – существенная часть экосистемы, а их наличие в городе означает, что там есть зелень и гармония с природой.

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