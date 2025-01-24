На Лукишкской площади в столице появилась необычная инсталляция

„Титул „Зеленая столица Европы“ – важное признание Вильнюса и стимул двигаться к еще более устойчивому будущему. Это обязывает нас продолжать заботиться о биоразнообразии, улучшать качество жизни и стремиться стать климатически нейтральным городом к 2030 году“, - сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

„Тема зелени и устойчивости очень широкая и всеобъемлющая, поэтому иногда людям сложно все охватить. Я пытаюсь визуально изобразить это понятие, с помощью своих творений, чтобы люди могли лучше осознать эти актуальные вопросы. Я выбрала материалы, которые участвуют во всех циклах переработки – это городской мусор, временно остановившийся в цикле, но вскоре он в него вернется. Например, городские скамейки, шины, пластик и металлические конструкции“, – сказала Вайткуте.