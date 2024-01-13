На Лукишкской площади участники акции требовали установить памятник

По словам одного из организаторов акции Йонаса Бурокаса, городской муниципалитет не соблюдает принятый четыре года назад закон, которым утвердили установку Погони на этой площади.

"Все организации жертвовали деньги, мы надеялись, что на Лукишкской площади поставят памятник Витису. Но сейчас, как вы видите, сто реликвий вложили в круг столетия, но памятника у нас нет. Несмотря на то, что в парламенте был принят закон - на Лукишкской площади должен появиться памятник всем, кто на протяжении многих веков боролся и погиб за свободу Литвы", – сказал Бурокас, отметив, что также важно увековечить в Вильнюсе память президента Антанаса Сметоны.