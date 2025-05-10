На Лукишкской площади состоится благотворительный концерт: выступят самые известные артисты страны

На сцене руководители лагерей отдыха прошлого года, волонтеры, мобилизующие поддержку Украины, и общественные деятели поделятся своим опытом и историями.
„Мы можем подарить украинским детям моменты настоящего детства. Давайте сделаем это“, — говорит журналист Эдмундас Якилайтис, один из основателей волонтерской организации „Сильные вместе“.
В этом году почти 500 детей-сирот войны из Украины приедут в летние лагеря в Литву уже четвертый год. Они участвуют в лагерях кино, парусного спорта, футбола, робототехники и приключений, где они могут на некоторое время отвлечься от повседневных страхов и просто побыть детьми. Эти дети привносят много внутреннего мужества и мотивации, чтобы выжить в охваченной войной Украине.
„Когда три года назад я впервые поехал в Украину автобусом, чтобы привезти детей, я не знал, что увижу в их глазах. Страх? Отчаяние? Пустоту? Дети ехали молча. Каждая громкая машина, каждый самолет в небе заставляет их съеживаться, потому что в Украине летают только беспилотники. Знаете, что они первым делом хотят сделать, когда пересекают литовскую границу? Съесть гамбургер. Обычный гамбургер из ресторана быстрого питания. Для них это символ нормальной жизни“, — говорит Э. Якилайтис, один из организаторов концерта и ведущий.
Он не сомневается, что когда эти дети вырастут, они точно будут знать: когда им было трудно, Литва была рядом с ними. И если возникнет необходимость, они встанут на защиту не только своей свободы, но и нашей.
Ежегодно в летние лагеря в Литву приезжают почти 500 детей-сирот войны из Украины. Они участвуют в лагерях кино, парусного спорта, футбола, робототехники и приключений, где они могут на некоторое время отвлечься от повседневных страхов и просто побыть детьми.
„Эти дети унаследовали невероятно сложную миссию – кому-то придется восстанавливать Бучу, Ирпень и другие города. Им придется создать такое государство, за которое их родители отдали свои жизни – западную, демократическую, свободную Украину. Но теперь им придется быть просто детьми. Мы не можем остановить войну, но мы можем подарить им летние каникулы без сирен тревоги и ежедневного стресса, который они испытывают дома“, – говорит одна из организаторов концерта Агне Заланскайте.
В субботу вечером на сцене выступят самые известные исполнители страны, объединенные общей целью. Благотворительный концерт в 18.30. начнется со специального выступления Юстинаса Ярутиса. Марюс Микутавичюс, Гедре, Вайдас Баумила, Габриэле Вилкицките, группа „Jautì“, Лукас Пилкаускас, Лепа Мондейкайте, СКАМП, Мерунас, Габриэлюс Вагелис, Рокас Ян, Патриция, группа ba и другие готовят свои выступления к концерту.
„Люди, пострадавшие от войны, нуждаются в защите и заботе, особенно дети“, — говорит М. Микутавичюс. „Летом я играл в футбол, в детские лагеря не ездил, ездил в деревню, да и говорить жалостливо я не умею, но тут и слов не надо, все очевидно — если можешь сделать хорошее дело, надо делать“.
„Я участвую в этом концерте, потому что верю в силу творчества, способного вдохновлять мир на позитивные перемены. Язык музыки — это мой инструмент для распространения значимых посланий по всему миру, и этот концерт дает возможность превратить мой голос в мост — от наших сердец к каждому ребенку, которому нужны внимание, тепло, поддержка и искра надежды“, — сказала исполнительница Патрисия перед концертом, добавив, что это ее миссия на этой Земле как молодого творца — зажигать искры и делиться ими со слушателями.
На сцене на площади своим опытом и историями о прошлогодних лагерях отдыха поделятся меценат мероприятия Агнете Ракаускайте, руководитель компании Baltic Shopping Center, управляющей торгово-развлекательным центром MEGA, волонтеры, мобилизующие поддержку Украины, и общественные деятели.
Ведущими концерта „Свободу детям“ будут Э. Якилайтис и теле- и радиоведущая Герута Гринюте.
„Мы можем вложить миллионы в оружие, но нет ничего более значимого, чем дать угнетенным детям чувство свободы и мира. Эти дети — не просто будущее. Они есть настоящее, и они заслуживают жить в мире, где есть место радости, даже в самые темные моменты“, — убеждена Г. Гринюте.
За последние три года организация „Сильные вместе“ привезла в Литву почти 1300 детей.
Благотворительный концерт „Свободу детям“ - 10 мая, с 19.00 в Вильнюсе. на площади Лукишкес.
Организатором мероприятия выступает торгово-развлекательный центр „МЕГА“, спонсорами — „Insurance Bees“, „Damage Solutions“.
В концерте примут участие Марюс Микутавичюс, Юстинас Ярутис, Гедре, Вайдас Баумила, Габриэле Вилкицките, группа „Jautì“, Лукас Пилкаускас, Лиепа Мондейкайте, SKAMP, Мерунас, Габриэлюс Вагелис, Рокас Ян, Патриция, группа ba.
Ведущие мероприятия - Эдмундас Якилайтис и Герута Гринюте.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
18.30 специальное выступление Юстинаса Ярутиса.
19.00 Эксклюзивные выступления готовят Мариюс Микутавичюс, Гедре, Вайдас Баумиля, Габриэле Вилкицките, группа „Jautì“, Лукас Пилкаускас, Лиепа Мондейкайте, SKAMP, Мерунас, Габриэлюс Вагелис, Рокас Ян, Патриция, группа ba и другие.