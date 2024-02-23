На Лукишкской площади и рядом с ней ожидается ограничение движения

21 февраля, в 9–16 ч. и 23 февраля с 9 ч. до 6 ч. 26 февраля запрещено движение транспорта на части проекта Гедиминаса - от ул. Васарё 16-осес до ул. Ю.Тумо-Вайжданто.

24 февраля в 18–21 ч. будет запрещено движение транспорта на части проекта Гедиминаса от ул. А.Стульгинскё до ул. Васарё 16-осес и на ул. Васарё 16-осес от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.

Концерт начнется с выступления группы G&G Sindikatas, на сцену также выйдут FC Baseball, Baltos varnos, Раминта Науяните-Bjelle, Саулюс Петрейкис, Йонас Сакалаускас, Ева-Барбора Юозапайтите, хор мальчиков и юношей "Ажуолюкас", Дайнотас Варнас, Ева Наркуте, Кристина Жалдокайте, хор Vilnius Voices и др.

Начало концерта - 18.30 ч., ведущий концерта инициатор акции "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис и Геруда Гринюте.

Перед концертом в 18 ч. начнется шествие в поддержку Украины с Кафедральной площади до Лукишкской с флагами Литвы и Украины.