На Литву надвигаются теплые воздушные массы, местами возможны ливни и грозы

В восточных районах во второй половине дня появятся немногочисленные дождевые облака. Более сухая и солнечная погода прогнозируется только в центральной части Литвы. Интенсивное движением облаков может привести к грозам. Будет дуть слабый переменный ветер. Температура воздуха достигнет 22-27 градусов.

В ночь на понедельник атмосферный фронт пройдет через западные районы страны. Местами пройдут дожди.

В восточных районах также местами пройдут кратковременные дожди. Сохранится вероятность гроз. Будет дуть очень слабый ветер. Вечером температура воздуха составит 12-17 градусов. Самое прохладное утро ожидается в Жемайтии, а самое теплое - на Куршской косе.