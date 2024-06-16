2024.06.16 07:35

На Литву надвигаются теплые воздушные массы, местами возможны ливни и грозы

 
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Šventoji
Šventoji
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В воскресенье к западной части Литвы приблизится холодный фронт. В западные районах будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

В восточных районах во второй половине дня появятся немногочисленные дождевые облака. Более сухая и солнечная погода прогнозируется только в центральной части Литвы. Интенсивное движением облаков может привести к грозам. Будет дуть слабый переменный ветер. Температура воздуха достигнет 22-27 градусов.

В ночь на понедельник атмосферный фронт пройдет через западные районы страны. Местами пройдут дожди.

В восточных районах также местами пройдут кратковременные дожди. Сохранится вероятность гроз. Будет дуть очень слабый ветер. Вечером температура воздуха составит 12-17 градусов. Самое прохладное утро ожидается в Жемайтии, а самое теплое - на Куршской косе.

В понедельник волновой фронт продолжит свой путь через Литву. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. На востоке прогремят грозы. Умеренный ветер будет дуть с северо-запада и запада. Температура воздуха в этот день будет мало отличаться от воскресенья и вновь достигнет 22-27 градусов. Однако у моря будет прохладнее - там будет всего 20 градусов.

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