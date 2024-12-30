На Литву надвигается ненастье и новые циклоны: на этот раз неприятные явления ждут по всей стране

Во вторник в Литву придет циклон „Джинетте I“, ожидается сильный ветер, особенно сильным он будет ночью, усилятся осадки. Ночью и утром будет идти сильный дождь с мокрым снегом. Вечером во вторник погода будет спокойнее, а в среду ночью придет еще один циклон - „Джинетте II“, который принесет бурную погоду.

В четверг Литву посетит еще один циклон, особенно неспокойно будет на западе и юге страны, а днем еще и на севере, более спокойной погода будет в центральной части Литвы (данные о ветре еще будут уточняться). Однако обильные осадки ожидаются повсюду. Кроме того, температура будет разной - на севере будет холоднее, а на юге Литвы - теплее. С пятницы циклон немного успокоится, начнут приходить холодные потоки воздуха с севера, по ночам ждет мороз, днем – чуть ниже нуля. Возможен небольшой снег. Наконец-то придет зима“, – пишет синоптик Эльвира Латвенайте.