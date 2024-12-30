На Литву надвигается ненастье и новые циклоны: на этот раз неприятные явления ждут по всей стране

„Погода скоро изменится, и не в лучшую сторону... Мощный циклон, установившийся над Скандинавией и Балтийским морем, принесет сильный ветер и дождь.
Во вторник в Литву придет циклон „Джинетте I“, ожидается сильный ветер, особенно сильным он будет ночью, усилятся осадки. Ночью и утром будет идти сильный дождь с мокрым снегом. Вечером во вторник погода будет спокойнее, а в среду ночью придет еще один циклон - „Джинетте II“, который принесет бурную погоду.
В четверг Литву посетит еще один циклон, особенно неспокойно будет на западе и юге страны, а днем еще и на севере, более спокойной погода будет в центральной части Литвы (данные о ветре еще будут уточняться). Однако обильные осадки ожидаются повсюду. Кроме того, температура будет разной - на севере будет холоднее, а на юге Литвы - теплее. С пятницы циклон немного успокоится, начнут приходить холодные потоки воздуха с севера, по ночам ждет мороз, днем – чуть ниже нуля. Возможен небольшой снег. Наконец-то придет зима“, – пишет синоптик Эльвира Латвенайте.
В понедельник днем будет пасмурно. В большинстве районов прогнозируют дожди, на западе - интенсивные дожди. Ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с. Температура поднимется до 3–7 градусов тепла.
Во вторник с запада придет небольшой циклон. Ночью его центр пройдет рядом с Литвой, поэтому ожидаются интенсивные осадки, в основном дождь. Обильные дожди пройдут в Жемайтии. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–17 м/с, у моря 18–20 м/с. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
Во вторник днем циклон начнет уходить, осадков станет меньше. Дожди пройдут еще во многих районах, однако не будут обильными. Будет дуть сильный ветер, у моря порывы ветра до 15–18 м/с. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла. В Новогоднюю ночь придет еще один активный циклон, который принесет немало осадков. Ночью будет идти снег, местами мокрый, у моря дождь.
В среду днем осадки охватят большую часть территории страны, на западе будет идти дождь, а на востоке - мокрый снег. Ожидается сильный ветер - 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. В Новогоднюю ночь будет 0–4, днем 3–7 градусов тепла.
В четверг в Литву придет еще один атлантический циклон, который принесет интенсивные осадки. Прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер. Местами возможны метели. Днем порывы ветра будут достигать 15–20 м/с, у моря и на юге порывы ветра будут еще сильнее. Ночью будет 3-4 градуса мороза на севере страны, на юге и у моря будет 1 градус тепла. Местами гололед. Днем будет 1–6 градусов тепла, только у границы с Латвией будет чуть ниже 0.
В пятницу ветреный циклон уйдет, однако сохранится зона низкого атмосферного давления. Ночью местами, днем во многих районах выпадет небольшой снег. Все еще будет дуть довольно сильный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла. Во многих районах ожидается гололед.
В ближайшие выходные погода будет зимней: похолодает, выпадет снег, ожидается сильный ветер.