На литовской таможне - новый сотрудник с талантом к обонянию, который будет искать наркотики

Процесс поиска служебной собаки чрезвычайно ответственный и занимает много времени — иногда даже полгода и более. Fire победил двух сильных конкурентов: немецкую овчарку, протестированную в Латвии, и бельгийскую овчарку. Комиссия, состоящая из представителей литовской полиции и таможни, присудила Fire наивысшую оценку за ее сильный инстинкт преследования добычи, идеальный характер и прекрасную реакцию на различные раздражители. Во время соревнований проверяются игривость собаки, поиск добычи (бросание мяча в кусты, удержание мяча на скользкой поверхности), подъем по лестнице, хождение среди большой группы людей, реакция на высоту, поведение собаки, когда ее берут на руки и передают другому коллеге, реакция на транспортные средства и производимый ими шум.
„Из 100 собак только 2-3 сдают тест идеально. Fire была лучше других кандидатов по всем параметрам. Она рабочая немецкая овчарка, обладающая не только необходимыми качествами, но и правильным отношением к людям“, — рассказал Артурас Залецкас, кинолог и старший специалист отдела коммуникаций Таможенного департамента Литвы. Он также подчеркнул, что собаки выставочного разведения совершенно не подходят для этой службы. На литовской таможне собак обучают обнаруживать табачные изделия, наркотические и психотропные вещества, а также наличные деньги. Fire предстоит пройти около года обучения, после чего она приступит к активной службе.
Эта служебная собака будет работать на Клайпедской территориальной таможне. Практика показывает, что в портах изымается большое количество незаконно перевозимых наркотиков, поэтому пожарные будут обучены поиску наркотиков.
После покупки собака становится собственностью государства – Литовской таможни – и за ней закрепляется постоянный кинолог, который не только тренирует собаку, но и ежедневно заботится о ней. Новым домом Fire стала кинолог, которая недавно начала работать на литовской таможне. Ей предоставили все необходимое кинологу на таможне: служебный автомобиль, принадлежности для обучения и ухода за служебными собаками и, конечно же, новую, многообещающую служебную собаку. Правда, на литовской таможне уже работает голландский овчарка по кличке Fire, поэтому вполне возможно, что имя нового сотрудника будет изменено. Обычно служебные собаки продолжают активно работать около 10 лет, достигая пика своей работоспособности в возрасте от пяти до восьми лет.