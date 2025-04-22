На литовской таможне - новый сотрудник с талантом к обонянию, который будет искать наркотики

После покупки собака становится собственностью государства – Литовской таможни – и за ней закрепляется постоянный кинолог, который не только тренирует собаку, но и ежедневно заботится о ней. Новым домом Fire стала кинолог, которая недавно начала работать на литовской таможне. Ей предоставили все необходимое кинологу на таможне: служебный автомобиль, принадлежности для обучения и ухода за служебными собаками и, конечно же, новую, многообещающую служебную собаку. Правда, на литовской таможне уже работает голландский овчарка по кличке Fire, поэтому вполне возможно, что имя нового сотрудника будет изменено. Обычно служебные собаки продолжают активно работать около 10 лет, достигая пика своей работоспособности в возрасте от пяти до восьми лет.