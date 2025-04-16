На Куршской косе прошли учения "Горящая дюна": проверялась готовность к тушению лесных пожаров

„Примерно в 10 ч. на Куршской косе в районе Прейлы возникает пожар. Замечено несколько очагов возгорания, в дюнах горит сосновый лес. Пожар стремительно распространяется на запад в сторону Прейлы“, - цитируется в сообщении легенда учений.
О пожаре оповещаются соответствующие службы, создается штаб и активизируется Нерингский центр реагирования на чрезвычайные ситуации. Постановлением мэра Нерингского самоуправления в Прейле объявлено чрезвычайная ситуация. Начинается эвакуация жителей.
В ходе двухчасовых учений активные действия проходили на суше, в воздухе и на море. В учениях приняли участие пожарные-спасатели Клайпедского пожарно-спасательного управления, лесники, сотрудники Национального парка Куршской косы, члены Союза стрелков Литвы, представители Службы охраны государственной границы, полиции, Литовского Красного Креста и самоуправления, а также был задействован вертолет Военно-воздушных сил.
Как указывает муниципалитет, в ходе учений оценивалась эффективность взаимодействия учреждений, скорость связи и координации действий, а также использование имеющегося