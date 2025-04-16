2025.04.16 07:07

На Куршской косе прошли учения "Горящая дюна": проверялась готовность к тушению лесных пожаров

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Preila, Preilos g. 5
Preila, Preilos g. 5
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник на Куршской косе прошли учения „Горящая дюна“. В ходе учений силы различных ведомств проверяли готовность к реагированию на лесной пожар, сообщает муниципалитет.

„Примерно в 10 ч. на Куршской косе в районе Прейлы возникает пожар. Замечено несколько очагов возгорания, в дюнах горит сосновый лес. Пожар стремительно распространяется на запад в сторону Прейлы“, - цитируется в сообщении легенда учений.

О пожаре оповещаются соответствующие службы, создается штаб и активизируется Нерингский центр реагирования на чрезвычайные ситуации. Постановлением мэра Нерингского самоуправления в Прейле объявлено чрезвычайная ситуация. Начинается эвакуация жителей.

В ходе двухчасовых учений активные действия проходили на суше, в воздухе и на море. В учениях приняли участие пожарные-спасатели Клайпедского пожарно-спасательного управления, лесники, сотрудники Национального парка Куршской косы, члены Союза стрелков Литвы, представители Службы охраны государственной границы, полиции, Литовского Красного Креста и самоуправления, а также был задействован вертолет Военно-воздушных сил.

Как указывает муниципалитет, в ходе учений оценивалась эффективность взаимодействия учреждений, скорость связи и координации действий, а также использование имеющегося

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии