2024.12.24 13:40

На кухне Delfi в Сочельник: секреты литовской кухни - кучюкасы, мак и желуди к Рождеству

 
ru.DELFI.lt

В Сочельник команда Delfi представляет особый выпуск, посвященный Рождеству. На нашей кухне мы решили приготовить для вас одно из 12 обязательных блюд на столе литовской католической семьи в Сочельник и поговорить о важности этого праздника для литовцев. Это - литовские кучюкасы-слижики, очень легкое в приготовлении и вкусное блюдо, которое мы готовим с нашим специальным гостем Томасом Стасюкявичюсом и запиваем ..., а это уже наш небольшой секрет.

Смотрите, отмечайте с нами, запоминайте рецепт и погружайтесь в атмосферу Рождества!

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