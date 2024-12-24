На кухне Delfi в Сочельник: секреты литовской кухни - кучюкасы, мак и желуди к Рождеству

В Сочельник команда Delfi представляет особый выпуск, посвященный Рождеству. На нашей кухне мы решили приготовить для вас одно из 12 обязательных блюд на столе литовской католической семьи в Сочельник и поговорить о важности этого праздника для литовцев. Это - литовские кучюкасы-слижики, очень легкое в приготовлении и вкусное блюдо, которое мы готовим с нашим специальным гостем Томасом Стасюкявичюсом и запиваем ..., а это уже наш небольшой секрет.