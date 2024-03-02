На КПП в Медининкай и Шальчининкай в очередях стоят сотни тягачей

"В Медининкай есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят еще 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 ч.", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис, прибавив, что в пятницу у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 ч.

"Сейчас в Шальчининкай стоят 340 тягачей. Площадка ожидания также заполнена, еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди. Тут время ожидания составляет около 34 ч.", – прибавил он.

По словам Мишутиса, СОГГ наблюдает увеличение очереди со стороны Беларуси.

Нет сомнений, что очереди - результат закрытия двух КПП с 1 марта (Лаворишкес и Райгардас).

"Со стороны Беларуси очереди еще больше – около Медининкай 680 тягачей и похожее количество в Шальчининкай", – сказал Мишутис.