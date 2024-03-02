На КПП в Медининкай и Шальчининкай в очередях стоят сотни тягачей

"В Медининкай есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят еще 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 ч.", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис, прибавив, что в пятницу у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 ч.
"Сейчас в Шальчининкай стоят 340 тягачей. Площадка ожидания также заполнена, еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди. Тут время ожидания составляет около 34 ч.", – прибавил он.
По словам Мишутиса, СОГГ наблюдает увеличение очереди со стороны Беларуси.
Нет сомнений, что очереди - результат закрытия двух КПП с 1 марта (Лаворишкес и Райгардас).
"Со стороны Беларуси очереди еще больше – около Медининкай 680 тягачей и похожее количество в Шальчининкай", – сказал Мишутис.
"Видно есть несколько причин этого – мы видим, что немного выросли естественные потоки. Вторая причина, конечно же, закрытие двух других КПП", – продолжил он.
По словам Мишутиса, в Шальчининкай и Медининкай увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей – в Медининкай в очереди придется простоять 6, а в Шальчининкай – около 2 ч.
Однако, по словам Мишутиса, это непродолжительное время ожидания.
Напомним, что с 1 марта через Медининкай и Шальчининкай запрещено также движение пешеходов и велосипедистов. Граждане Литвы и ЕС еще смогут две недели переходить границу в этих местах пешком или на велосипеде.
Правительство также решило постепенно сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам (на 50%), ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена" и в Кибартай (за исключением случаев, когда Служба охраны госграницы принимает иное решение).
Напомним, что гражданам Литвы рекоемндуют не ездить в Беларусь и Россию из-за участившихся провокаций и активизации спецслужб этих стран.