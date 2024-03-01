На КПП Шальчининкай увеличились очереди после закрытия пунктов пропуска Лаворишкес и Райгардас

Как сообщил Elta представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, по данным на 8 час. пятницы, очередь грузовых транспортных средств, стоящих на КПП Шальчининкай, по сравнению со статистикой утра четверга, увеличилась более чем вдвое.
"Если вчера на площадке ожидания стояло около 200 фур, и им приходилось ждать 20 часов, то сегодня мы видим уже 580 фур, а время ожидания составляет два с половиной дня. Это значительный рост. Правда, это естественно, потому что, видимо, после контрольно-пропускных пунктов Лаворишкес и Райгардас все направились в сторону Шальчининкай", - сказал представитель СОГГ.
По словам Г. Мишутиса, на КПП Шальчининкай также наблюдается рост движения легковых автомобилей.
"У пограничного пункта Шальчининкай также появилась очередь из легковых автомобилей –около 160 машин, их время ожидания должно составить около 8 часов. Вчера ждали 40 автомобилей, время ожидания составляло около 2 часов", - рассказал представитель СОГГ.
По словам Г. Мишутиса, ситуация с транспортными потоками на КПП Мядининкай не изменилась. На указанном пункте, как и в четверг, в очереди ожидают около 300 фур.
Представитель СОГГ утверждает, что после закрытия в полночь контрольно-пропускных пунктов Лаворишкес и Райгардас никаких инцидентов на них пока не зафиксировано.
"Временные заграждения были установлены в полночь, постоянные блоки в обоих пунктах будут размещены сегодня под руководством Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов. Попыток незаконного прохода, конфликтов, выяснений не было", - сказал Г. Мишутис.
В полночь были закрыты еще два пункта контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Беларусью – с 1 марта вступили в силу ограничения на движение пешеходов, велосипедистов, других транспортных средств и товаров через КПП Лаворишкес и Райгардас.
С пятницы также запрещено движение пешеходов и велосипедистов на других КПП с Беларусью.
Кроме того, вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП Кена и Кибартай. Исключения предусмотрены только для лиц, пересекающих границу по гуманитарным соображениям. Граждане Литвы и Европейского союза (ЕС) также смогут передвигаться через эти КПП еще две недели, сообщил глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев во время визита в КПП Лаворишкес в четверг.
После закрытия КПП Лаворишкес и Райгардас движение через литовско-белорусскую границу будет осуществляться в двух пунктах – Мядининкай и Шальчининкай.
В августе прошлого года решением Кабмина были закрыты два других КПП на границе с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.