На КПП Шальчининкай увеличились очереди после закрытия пунктов пропуска Лаворишкес и Райгардас

"У пограничного пункта Шальчининкай также появилась очередь из легковых автомобилей –около 160 машин, их время ожидания должно составить около 8 часов. Вчера ждали 40 автомобилей, время ожидания составляло около 2 часов", - рассказал представитель СОГГ.

"Если вчера на площадке ожидания стояло около 200 фур, и им приходилось ждать 20 часов, то сегодня мы видим уже 580 фур, а время ожидания составляет два с половиной дня. Это значительный рост. Правда, это естественно, потому что, видимо, после контрольно-пропускных пунктов Лаворишкес и Райгардас все направились в сторону Шальчининкай", - сказал представитель СОГГ.

Как сообщил Elta представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, по данным на 8 час. пятницы, очередь грузовых транспортных средств, стоящих на КПП Шальчининкай, по сравнению со статистикой утра четверга, увеличилась более чем вдвое.

По словам Г. Мишутиса, ситуация с транспортными потоками на КПП Мядининкай не изменилась. На указанном пункте, как и в четверг, в очереди ожидают около 300 фур.

Представитель СОГГ утверждает, что после закрытия в полночь контрольно-пропускных пунктов Лаворишкес и Райгардас никаких инцидентов на них пока не зафиксировано.

"Временные заграждения были установлены в полночь, постоянные блоки в обоих пунктах будут размещены сегодня под руководством Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов. Попыток незаконного прохода, конфликтов, выяснений не было", - сказал Г. Мишутис.