На Книжную ярмарку жителей будут возить бесплатные автобусы

Книжная ярмарка в Вильнюсе состоится в 25-й раз.
На Книжную ярмарку жителей будут возить специальные автобусы:
177R – ул. Озо - LITEXPO (Книжная ярмарка): это ПЛАТНЫЙ автобус, который будет останавливаться на всех остановках по пути.
186R – Кафедральный собор – LITEXPO (Книжная ярмарка): прямой маршрут, он не будет останавливаться на промежуточных остановках, этот автобус – БЕСПЛАТНЫЙ;
На остановке LITEXPO в сторону Лаздинай пассажиров автобусов 177R и 186R будут только высаживать, а впускать на остановке LITEXPO на пути в сторону проспекта Саванорю.
Расписания автобусов можно найти на сайтах judu.lt и stops.lt.
Будет введено одностороннее движение
С 27 февраля по 2 марта около LITEXPO временно будет действовать одностороннее движение.
По ул. Пароду в эти дни можно ехать только LITEXPO, а по ул. К.Ельскё – только в сторону проспекта Лайсвес. На проспекте Лайсвес между ул. Пароду и К.Ельскё скорость движения транспорта будет ограничена до 40 км/ч.
Водителей просят руководствоваться знаками.