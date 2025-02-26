На Книжную ярмарку жителей будут возить бесплатные автобусы

По ул. Пароду в эти дни можно ехать только LITEXPO, а по ул. К.Ельскё – только в сторону проспекта Лайсвес. На проспекте Лайсвес между ул. Пароду и К.Ельскё скорость движения транспорта будет ограничена до 40 км/ч.