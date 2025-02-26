2025.02.26 12:28

На Книжную ярмарку жителей будут возить бесплатные автобусы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Knygų mugė
Vilniaus Knygų mugė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

27 февраля начинается Книжная ярмарка, которая будет длиться четыре дня. Для удобства горожан и гостей столицы из центра на ярмарку будет ездить бесплатный автобус. Около выставочного центра LITEXPO ждут изменения порядка движения, пишет портал madeinvilnius.lt.

Книжная ярмарка в Вильнюсе состоится в 25-й раз.

На Книжную ярмарку жителей будут возить специальные автобусы:

  • 177R – ул. Озо - LITEXPO (Книжная ярмарка): это ПЛАТНЫЙ автобус, который будет останавливаться на всех остановках по пути.

  • 186R Кафедральный собор – LITEXPO (Книжная ярмарка): прямой маршрут, он не будет останавливаться на промежуточных остановках, этот автобус – БЕСПЛАТНЫЙ;

На остановке LITEXPO в сторону Лаздинай пассажиров автобусов 177R и 186R будут только высаживать, а впускать на остановке LITEXPO на пути в сторону проспекта Саванорю.

Расписания автобусов можно найти на сайтах judu.lt и stops.lt.

Будет введено одностороннее движение

С 27 февраля по 2 марта около LITEXPO временно будет действовать одностороннее движение.

По ул. Пароду в эти дни можно ехать только LITEXPO, а по ул. К.Ельскё – только в сторону проспекта Лайсвес. На проспекте Лайсвес между ул. Пароду и К.Ельскё скорость движения транспорта будет ограничена до 40 км/ч.

Водителей просят руководствоваться знаками.

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