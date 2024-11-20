На клайпедской площади Возрождения снова обнаружен снаряд: военные остановили работы

Во вторник после обеда разведку остановили, поскольку откопали еще один снаряд. В среду работы были продолжены.

Через месяц после того как были найдены снаряды ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было начать работу саперам Литовской армии. 18 ноября представители армии сказали, что разведка проведена, сейчас анализируют полученные данные.

Археолог Донатас Зубрицкас сказал, что часть снарядов подключены некачественно. Некоторые снаряды уже были использованы, но под землей осталось еще много взрывчатки. По его словам, там были снаряды как времен Первой мировой, так и Второй мировой войны.

На площади Возрождения планируется оборудовать многоэтажную стоянку, однако в сентябре работы были остановлены из-за того, что рабочие откопали арсенал снарядов военного периода.

Мэр Клайпеды Арвидас Вайткус 20 ноября поделился новейшей информацией.

„Кто-то говорил, что нашли 20 снарядов, и больше здесь ничего нет, поэтому начали поверхностную разведку, во время которой обнаружили снаряд и ввели план „Щит“. Мне известно, что проверена лишь небольшая часть территории. На этой неделе подтвердилась информация, что взрывчатка там еще есть“, – сказал мэр.

По словам Вайткуса, работы по реконструкции площади не начнутся, пока площадь не расчистят от снарядов. Мэр сказал, что пока не может ответить на вопрос, придется ли нанимать частную компанию, занимающуюся обезвреживанием снарядов. Решение примут, когда территорию очистят от опасных снарядов.