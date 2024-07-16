На Кафедральной площади в Вильнюсе 143 пары танцевали полонез

Выпускники нетрадиционным способом отметили окончание школы и подарили горожанам и гостям столицы необычное зрелище. На площади собрались выпускники 7 школ: лицея Адама Мицкевича, гимназии Иоанна Павла II, гимназии Владислава Сырокомли, гимназии Симона Конарского, школы Юзефа-Игнацы Крашевского, инженерной гимназии Иоахима Лелевеля, гимназии Гжегожева.
Над хореографией работали семь хореографов. Выпускники готовились к мероприятию несколько месяцев.
Танец можно было увидеть с 18:30 ч.
Полонез – традиционный польский торжественный танец-шествие.
Это мероприятие уже стало традиционным. Выпускники польских школ исполняют его на Кафедральной площади ежегодно.