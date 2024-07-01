На Кафедральной площади состоялся концерт звезд по случаю Праздника песни

Вечер столетия – так был назван концерт, который организаторы назвали музыкальным и историческим путешествием, открывающим Праздник песни как личный рассказ. Зрителям на экране показывали исторические фотографии с Праздника песни разных периодов. Музыку концерта подготовила группа музыкантов под руководством Саулюса и Донатаса Петрейкисов, выступил саксофонист Каролис Шуркус.
На концерте выступили известные группы и исполнители: Baltos varnos, Айсте Смилгевичюте, Лорета Сунгайлене, Rasa Serra, Витауте Пупшите, Габия Локите, а также хоры „Вильнюс“, „Ажуолюкас“, „Лепайтес“ и Литовский военный оркестр.
Ведущими вечера были журналист Эгле Даугелайте и историк Ауримас Швядас.
30 июня на площади С.Даукантаса, в Вильнюсе торжественно подняли флаг Праздника песни.
В воскресенье на Ратушной площади состоялся день литовских народных общин „Я - Литва. Объединим Литву“.
В субботу праздник открыли в Каунасе, в Долине песен.
Мероприятия Праздника песни будут проходить до 6 июля и завершатся большим бесплатным концертом в парке Вингис.