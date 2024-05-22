На границе: ситуация с нелегальными мигрантами относительно спокойная

"Были различные периоды, но пока в Литве относительное спокойствие. Зачастую за сутки ​​ вообще не бывает нелегальных мигрантов", – сказал Г. Мишутис агентству Elta во вторник.

"Всё же, в любой момент потоки могут развернуться, и Литва вновь может стать мишенью, хотя на данный момент, по сравнению с поляками, ситуация гораздо спокойнее", – добавил он.

По словам представителя СОГГ, в качестве мишени белорусского режима в настоящее время выбрана Польша.

"Граница страны штурмуется, ежедневно коллеги разворачивают по 200-300 мигрантов, которые ведут себя агрессивно – атакуют камнями, бросают ветки, несут с собой факелы", – рассказал представитель службы.