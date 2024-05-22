На границе: ситуация с нелегальными мигрантами относительно спокойная

"Были различные периоды, но пока в Литве относительное спокойствие. Зачастую за сутки вообще не бывает нелегальных мигрантов", – сказал Г. Мишутис агентству Elta во вторник.
"Всё же, в любой момент потоки могут развернуться, и Литва вновь может стать мишенью, хотя на данный момент, по сравнению с поляками, ситуация гораздо спокойнее", – добавил он.
По словам представителя СОГГ, в качестве мишени белорусского режима в настоящее время выбрана Польша.
"Граница страны штурмуется, ежедневно коллеги разворачивают по 200-300 мигрантов, которые ведут себя агрессивно – атакуют камнями, бросают ветки, несут с собой факелы", – рассказал представитель службы.
По данным СОГГ, в этом году на литовско-белорусской границе были предотвращены 206 попыток незаконного пересечения границы, а в прошлом году сотрудники СОГГ в ненадлежащих местах предотвратили проникновение 2643 человек на территорию Литвы из Беларуси.
В пятницу Польша остановила 219 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. В субботу зафиксировано 274 попыток, в воскресенье – 234.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил "Российское государство" в попытке незаконной перевозки тысяч мигрантов из Африки в Европу.