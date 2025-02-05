На границе с Беларусью развернули рекордное количество нелегальных мигрантов

„Из этих 48 только 8 проникли в Литву в том месте, где находится Чепкеляйская топь (Варенский район – ELTA), где нет физического барьера. Их тут же задержали. Остальные, подойдя к физическому заграждению и увидев реагирующих пограничников, как это обычно бывает, побежали обратно в Беларусь и скрылись“, – рассказал Elta представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Мигранты разделились на группы, самая маленькая группа состояла из 4 человек, самая большая – из 12, у некоторых из них были ножницы для разрезания концертины.

Как сообщил агентству Elta представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, с октября 2023 года это рекордное количество развернутых мигрантов – тогда развернули 54 человека.

Проникшие иностранцы были мужчины, они представились гражданами Афганистана, но документов при них не было, помощи у литовских пограничников они не просили, были одеты соответствующим образом.

„Они рассказали, что белорусские пограничники якобы везли и забрали документы“, – сказал Г. Мишутис.

В этом году литовские пограничники предотвратили проникновение 72 нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси.

Некоторое время, приблизительно в течение 20 дней, литовские пограничные службы не фиксировали попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Литву.