На границе с Беларусью развернули рекордное количество нелегальных мигрантов

Как сообщил агентству Elta представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, с октября 2023 года это рекордное количество развернутых мигрантов – тогда развернули 54 человека.
Мигранты разделились на группы, самая маленькая группа состояла из 4 человек, самая большая – из 12, у некоторых из них были ножницы для разрезания концертины.
„Из этих 48 только 8 проникли в Литву в том месте, где находится Чепкеляйская топь (Варенский район – ELTA), где нет физического барьера. Их тут же задержали. Остальные, подойдя к физическому заграждению и увидев реагирующих пограничников, как это обычно бывает, побежали обратно в Беларусь и скрылись“, – рассказал Elta представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.
Проникшие иностранцы были мужчины, они представились гражданами Афганистана, но документов при них не было, помощи у литовских пограничников они не просили, были одеты соответствующим образом.
„Они рассказали, что белорусские пограничники якобы везли и забрали документы“, – сказал Г. Мишутис.
В этом году литовские пограничники предотвратили проникновение 72 нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси.
Некоторое время, приблизительно в течение 20 дней, литовские пограничные службы не фиксировали попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Литву.
„События показывают, что нелегальные мигранты есть, они свободно передвигаются, есть попытки протестировать, как работает охрана границ, поддерживается ли высокий уровень охраны границ. Вчерашний день показал, что попытки еще будут и говорить о прекращении нелегальной миграции пока рано“, – говорит Г. Мишутис.
В 2024 году пограничники не впустили в запрещенных местах 1002 мигрантов из Беларуси.
В 2023 году сотрудники СОГГ не позволили 2643 таким иностранцам пробраться в Литву.
В 2022 году литовские пограничники развернули 11 211 мигрантов из Беларуси, пытавшихся незаконно попасть на территорию Литвы.
С августа 2021 года, когда сотрудникам СОГГ власти официально дали право разворачивать нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу из Беларуси в запрещенных местах, до конца декабря 2021 года в Литву не впустили 8106 человек.
Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники не впустили в страну 23 034 иммигрантов, пытавшихся сделать это нелегально.