На границе Литвы с Беларусью развернули 7 нелегальных мигрантов

В Латвии за прошлые сутки не было попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу также не зафиксировали попыток незаконного проникновения в страну.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2505.