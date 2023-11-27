На границе Литвы с Беларусью развернули 7 нелегальных мигрантов

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 7 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за прошлые сутки не было попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу также не зафиксировали попыток незаконного проникновения в страну.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2505.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,8 тыс. нелегальных мигрантов.

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