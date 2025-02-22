На горе Таурас в столице пересажены пять дубов

„Объекты, которые должны там появиться, перенести не удается, поэтому приняли решение пересадить дубы на горе Таурас неподалеку от тог места, где они росли.
Дубам может быть около 25 лет“, – сообщает муниципалитет.
Дубы пересадили с помощью специальной техники.
„Зима - отличное время для пересадки деревьев, в это время деревья находятся в состоянии покоя. Кроме того, земля промерзла, поэтому тяжелая техника не повреждает верхний слой“, – сказано в сообщении.
Деревья пересадил подрядчик Gilesta, за ходом работ присматривали работники муниципалитета.
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