Вильнюс: на горе Таурас открылся долгожданный парк

В ходе реконструкции создавалось пространство для спокойного отдыха в тени вековых деревьев, напоминающее о том, что когда-то здесь было кладбище.
На церемонии открытия присутствовали ансамбль лютеранского храма Adoremus и епископ Лютеранской церкви Литвы Миндаугас Сабутис, а также ксендз Ричардас Докшас.
„Благодарим Вильнюсский муниципалитет и всех людей доброй воли за то, что оскверненное в советское время кладбище сейчас возродилось как Лютеранский сад. Так мы возвращаем долг покоящимся здесь творцам. Мы проложили еще один мост между ними и будущим поколением, которые будут любить город, творить и молиться в нем“, – сказал Сабутис.
Важность и значимость этого места подчеркнул вице-мэр Андрюс Григонис: „Мы собрались вместе, чтобы почтить историю этого места и радоваться возрождением памяти. Лютеранский сад – символ, объединяющий нас с нашей историей, отражающий мультикультурность говора и уважение представителям разных конфессий.“
В ходе проекта провели геофизические исследования, археологические, перезахоронили некоторые останки. Кроме того, сюда вернули 12 памятников с кладбищ Расу и Салтонишкес. Место, где стояли 5 памятников, было идентифицировано по плану 1938 г., их вернули на места, а остальные установили ближе к часовне Нишковских.
В восточной части сада планируют отреставрировать оставшиеся фрагменты забора кладбища, в ниши вернут сохранившиеся надгробные плиты, в одной из ниш восстановят живопись на стене, появятся гранитные плиты с фамилиями людей, чей прах покоится на кладбище.
Лютеранский парк находится на месте бывшего Вильнюсского лютеранского кладбища, история которого началась в XVIII в. Участок на горе Буфало (сейчас Таурас) в конце XVIII-начале XIX в. за 990 серебряных рублей купил член совета Вильны Готфрид Хан. С 1809 г. на кладбище начали хоронить лютеран, а с 1830 г. и евангелистов-реформаторов (кальвинистов).
Это было единственное в городе хорошо распланированное кладбище, выделявшееся классической архитектурой и четким планом. Кладбище было уютным, ухоженным и зеленым. Община евангелистов в городе не была многочисленной, поэтому могилы были большими, между ними были свободные места, кладбище напоминало парк. Среди скромных надгробий были и дорогие обелиски, часовни. На кладбище хоронили людей разных национальностей – надписи на памятниках были на латыни, польском, немецком, русском, французском, английском, белорусском, латвийском, шведском, финском и литовском языках.
Кладбище было закрыто в 1958 г., сначала ликвидировали ту часть, на которой строили Дворец профсоюзов, а в 1962 г. его решили ликвидировать полностью и устроить парк. В конце 1972 г. – начале 1973 г., перед началом строительства ЗАГСа уничтожили еще сохранившиеся могилы в южной части кладбища. Снесли и большую часовню архитектора Кароля Шильдгауза (1819 г.). Сохранилась лишь часовня-мавзолей Нишковских и фрагмент южной части забора.
Это было одно из самых старых кладбищ Вильнюса, поскольку сюда были перенесены некоторые памятники с лютеранского кладбища на нынешней ул. Леиклос (существовало там с XVI в.).