На горе Гедиминаса уже можно увидеть впечатляющую фреску

Saype будет рисовать фреску до 17 сентября. Желающие могут наблюдать за процессом во дворе Литовского национального музея, около Дома государственного служащего, а 17 сентября состоится презентация творения и бесплатный концерт Fanflures de France.

Французский художник изобразит две руки в процессе рукопожатия - это символ дружбы Литвы и Франции, общих ценностей и единства.

Создание фрески обсуждалось и было согласовано со всеми ответственными учреждениями, чтобы фреска не только не нанесла вреда горе, но и дополнила ее художественным акцентом. Склон, на котором появится фреска, уже надежно укреплен.