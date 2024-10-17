2024.10.17 10:59

На фото запечатлена Тринкунайте в сопровождении сотрудников СРФП

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų
Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų
ФОТО: LNK

16 октября поступило сообщение о задержании владелицы компании Foxpay Евы Тринкунайте и ее сожителя Вильгельмаса Германаса. Журналисты LNK зафиксировали, как Тринкунайте в сопровождении сотрудников Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) выходит из дома.

Напомним, что в связи с деятельностью Foxpay проверку проводит Центробанк, а Служба спецрасследований (ССР) начала расследование.

Цетробанк Литвы сообщил, что дополнительно будет контролировать платежи технологической компании Foxpay через систему Centrolink.

Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų
Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų
Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų
Užfiksavo, kaip lydima FNTT pareigūnų Trinkūnaitė išvedama iš namų

Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения.

Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.

Правда, портал 15min.lt сообщал, что Германас какое-то время работал в компании Навицкаса LITLAB. Кроме того, Навицкас и Германас принимали решения в работе группы компаний Тринкунайте iSun. MНавицкас возглавлял и другие компании Тринкунайте и Германаса.

Навицкене говорила, что Тринкунайте ее дальняя родственница – сестра жены брата мужа. По словам Навицкене, она редко общается с Тринкунайте и ничего не знала о прошлом Германаса.

Позже 15min.lt сообщил, что в прошлом году Навицкене вместе с Тринкунайте и Германом на частном самолете летала в Дубай.

Из-за разразившегося после этого скандала Навицкене покинула пост министра социальной защиты и труда.

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