2025.01.20 13:48

На фоне высокого уровня заболеваемости Сантаришкская клиника обращается к близким пациентов

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В настоящее время значительно выросло число пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей (гриппом, COVID-19 и др). В Сантаришкской клинике проходят лечение пациенты с разного рода болезнями, многие из них очень чувствительны, поэтому любая инфекция может вызвать значительное ухудшение их состояния, сказано на странице клиники в Facebook.

„У нас есть просьба к близким пациентов – если вы ощущаете пусть даже малейшие признаки простуды, не навещайте ваших близких, поскольку в результате может пострадать как ваш близкий, так и другие пациенты. То, что здоровому кажется незначительной хворью, для другого может означать критическое ухудшение. Если у входа в отделение вы заметили медицинские маски – обязательно воспользуйтесь ими. Так вы поможете защитить пациентов, персонал и самих себя.

Мы надеемся на ваше понимание и поддержку, всю актуальную информацию о посещении пациентов мы будем давать на странице больницы в Facebook“, – сказано в сообщении.

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