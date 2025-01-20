На фоне высокого уровня заболеваемости Сантаришкская клиника обращается к близким пациентов

„У нас есть просьба к близким пациентов – если вы ощущаете пусть даже малейшие признаки простуды, не навещайте ваших близких, поскольку в результате может пострадать как ваш близкий, так и другие пациенты. То, что здоровому кажется незначительной хворью, для другого может означать критическое ухудшение. Если у входа в отделение вы заметили медицинские маски – обязательно воспользуйтесь ими. Так вы поможете защитить пациентов, персонал и самих себя.