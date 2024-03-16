На фоне проблем с промежуточными экзменами, министр образования Литвы думал об отставке

"Вопрос, который часто возникает, который мы слышим и который задаем себе сами — это вопрос ответственности. Кто несет ответственность за то, что в некоторых проверках задания не соответствуют либо программе, либо были с ошибками, неправильными или непропорционально сложными", – сказал Г. Якштас на пятничной пресс-конференции.
"Мы также обсуждали с замминистра, чья это ответственность. Мы сами чувствуем за это ответственность – и я, и замминистра. Понимаем, что, когда в политике заходит речь об ответственности, это обычно означает (...) отставку", – сказал он.
"Действительно мы тщательно рассмотрели этот вариант, который, видимо, был бы самым простым и для меня, и для замминистра. Но что тогда (будет – ELTA) в системе образования? Есть ли у нас люди, которые сейчас собрались бы и захотели занять эти должности и решить проблемы? Мы этого не видим", – подчеркнул министр образования.
Поэтому, продолжил министр, самое главное "сейчас – решить проблемы, с которыми сталкиваются проверки".
"У нас есть время, насколько понимаю, до середины мая", – пояснил он, отметив, что после промежуточных проверок будет дана оценка всей сессии, с поиском путей доработки системы.
"Тогда мы сможем подумать, может ли чья-то отставка или какие-то другие действия свидетельствовать о большем принятии ответственности, чем в этот трудный период остаться и продолжать работу", – заключил он.