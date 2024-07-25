На фестиваль „Молодой, как Вильнюс“ собралось множество людей: все ждут лишь одного

И неважно, что в Вильнюсе стоит мрачная погода, сегодня в городе праздник. Третий год подряд город празднует свой день рождения 25 июля бесплатным фестивалем „Молодой, как Вильнюс“.
Вечеринка продлится до ночи.
Новинка этого фестиваля – отдельная Молодежная сцена, ее цель – представить зрителям независимых исполнителей, восходящие таланты. На главной сцене по традиции состоялся концерт классической музыки.
После этого выступают литовские дуэты популярных исполнителей.
Все собравшиеся ждут одного - в 22 ч, начнется концерт британской исполнительницы Риты Оры!
Важная информация для зрителей
Организаторы сообщают, что на мероприятие можно приходить с животными, рекомендуется приносить свои бутылки для воды (пустые), наполнить их можно будет в 7 установленных фонтанах для питьевой воды.
На мероприятие рекомендуется приезжать и с него уезжать на общественном транспорте, поскольку движение около парка Вингис будет ограничено. На фестиваль можно приезжать на велосипедах, для них оборудованы специальные стоянки.
День рождения Вильнюса празднуют два раза в год - 25 января (день упоминания имени Вильнюса) и 25 июля (день покровителя Вильнюса Св. Христофора).