На этой неделе во многих районах выпадет снег, однако днем будет и до 9 градусов тепла

Во вторник ситуация не изменится. На западе будет ясно, на востоке более облачно. На востоке местами ночью и днем выпадет снег. Утром местами гололед. Будет ветрено. Ночью от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем 3–8 градусов тепла.

В среду ночью будет малооблачно и без осадков. Ожидается спокойный западный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза. На западе будет чуть выше нуля.

В среду днем в Литву придет циклон, во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие. В основном будет идти дождь. Усилится ветер, местами порывы достигнут 15–18 м/с. После обеда будет 4–9 градусов тепла.