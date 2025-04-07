2025.04.07 07:26

На этой неделе во многих районах выпадет снег, однако днем будет и до 9 градусов тепла

 
ru.DELFI.lt
Sniegas pavasarį
Sniegas pavasarį
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сегодня погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, поэтому местами будет солнечно. Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Будет ветрено. Днем воздух прогреется до 4–9 градусов тепла. Прохладнее будет на юго-востоке страны, теплее – на юго-западе.

Во вторник ситуация не изменится. На западе будет ясно, на востоке более облачно. На востоке местами ночью и днем выпадет снег. Утром местами гололед. Будет ветрено. Ночью от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем 3–8 градусов тепла.

В среду ночью будет малооблачно и без осадков. Ожидается спокойный западный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза. На западе будет чуть выше нуля.

В среду днем в Литву придет циклон, во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие. В основном будет идти дождь. Усилится ветер, местами порывы достигнут 15–18 м/с. После обеда будет 4–9 градусов тепла.

В четверг атмосферный фронт уйдет, давление над Литвой поднимется. После полудня с юго-запада придет антициклон. Ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Кое-где гололед. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 2–7 градусов тепла.

В пятницу с севера придет еще один циклон. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие. Потеплеет. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря 4 градуса тепла. Днем будет 4–9 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные еще ожидаются осадки: в субботу днем во многих районах, а в воскресенье только местами. Успокоится ветер. В субботу ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет как в пятницу, в воскресенье уже станет теплее, ночью 0–5, днем 10–15 градусов тепла.

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