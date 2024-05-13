На этой неделе в разных местах столицы будет ограничено движение

Во время устранения последствий аварии в системе канализации до 17 мая будет ограничено движение около дома 7А на ул. А.Сметонос. Для обеспечения подъезда к зданию 5 на ул. А.Сметонос, на участке ул. К.Гриняус временно отзывают одностороннее движение.
Во время установки систем 13–14 мая с 9.15 до 15 ч. около железнодорожных переездов на ул. Павильнё, и около ул. Субачаус и Юодасис кяляс, будет ограничено движение – проезжая часть будет временно сужена до одной полосы.
Во время реконструкции ул. Мокиклос в Галгяй с 14 мая по 15 августа вводится круговое движение на перекрестке ул. Рокантишкю, Центрине, Мокиклос, Шяурине. С ул. Брукнес на это кольцо выехать нельзя.
Во время оборудования пешеходных и велодорожек с 14 мая на ул. Жалюю Яжеру, Гульбину и Эуропос парко будут введены временные ограничения движения. На этих улицах с 9.15 до 15 ч. (по пятницам с 9.30 до 12 ч.) в одной из полос будет ограничиваться движение на участке 30 метров. Работы будут делать небольшими участками, чтобы доставить участникам движения как можно больше неудобств, будут дежурить регулировщики.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.