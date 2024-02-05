На этой неделе в Литву возвращается настоящая зима

Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и снег. На северо-востоке местами появится покрывало из мокрого снега. Днем похолодает, местами можно будет услышать звуки грозы. Утром местами гололед. День будет ветреным, порывы северо-западного ветра местами достигнут 15–20 м/с, у моря – 21–23 м/с. Днем будет 0–4 градуса тепла.

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, осадки в виде снега возможны лишь местами и будут небольшими. Ночью будет 3-8 градусов мороза, только на юго-западе будет 0–2 градуса мороза. Гололед ожидается и ночью и днем.

Во вторник днем с юго-запада придет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно. Местами, особенно на юго-западе, на юге ожидаются осадки, будет идти снег. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря и за Неманом.