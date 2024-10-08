На этой неделе установится теплая, но дождливая погода

Днем будет тепло, воздух прогреется до 12-17 градусов.

В среду ночью к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления, местами пройдут дожди. Наибольшая вероятность дождя на севере страны. Ночи станут теплее, заморозков не ожидается. По ночам будет 5–10 градусов тепла.

В среду весь день будет идти дождь. Осадки будут кратковременными, но охватят большую часть страны. Только на востоке страны будет суше. Днем будет тепло - 15–20 градусов.