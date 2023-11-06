На этой неделе проходят учения по киберзащите "Янтарная мгла 2023", организованные Литовской армией

 
ELTA
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Gintarinė migla pratybos
Gintarinė migla pratybos
ФОТО: KAM nuotr.
6-10 ноября, будут проходить международные учения по киберзащите "Янтарная мгла 2023", организованные Литовской армией (ЛК). По словам ЛК, цель этих учений – научить представителей вооруженных сил, государственного и гражданского сектора оценивать киберинциденты и управлять ими.

Сообщается, что в ходе учений будут созданы сценарии различных киберинцидентов – от элементарного нарушения связи, создания "шума" и до установки вредоносных кодов или даже физического взлома сетей.

Перед лицом этих сценариев будут оценены возможности военных, государственных учреждений и компаний гражданского сектора выявлять, анализировать и предотвращать подобные киберинциденты.

Для развития ситуаций будет создан центр инцидентов "Красная команда", представители которого выступят в роли злодеев, а группы быстрого реагирования на киберинциденты (Синяя команда) будут стремиться справиться со всеми вызовами.

В учениях примут участие почти 300 участников из Литвы, Латвии, США, Грузии, Украины, PESCO (во главе с Хорватией), Норвегии, а также представители учреждений Министерства обороны, Союза стрелков Литвы, государственных учреждений, университетов и гражданских компаний информационных технологий.

В качестве наблюдателей в учениях участвуют представители Австралии, Тайваня, Японии, Швеции, Германии, Финляндии и Украины.

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