2025.05.12 07:20

На этой неделе будет немного теплее, но заморозки не уйдут

 
ru.DELFI.lt
Rytinės šalnos
Rytinės šalnos
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В понедельник днем Литва окажется между зоной высокого атмосферного давления у Балтийского моря и циклоном на востоке. Ожидается переменная облачность, больше облаков будет на востоке страны. Местами пройдут небольшие дожди, в основном на востоке страны. Воздух прогреется до 11-16 градусов.

Во вторник ночью погоду обусловит антициклон. Облака рассеются. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 1-6 градусов, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0-5 градусов.

Во вторник днем погода почти не изменится. Появится больше облаков, но осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

В среду ночью приблизится новый атмосферный фронт. Местами пройдет дождь, в основном осадки будут небольшими. Ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы, в основном на востоке страны, заморозки до 0-3 градусов мороза.

В среду днем будет пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди, осадки будут небольшими. В этот день воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

Дождливо будет и в четверг. Ночью местами, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, кое-где они будут обильными. Усилится ветер. Ночью будет до 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов, oднем будет всего 9-14 градусов тепла.

В пятницу погода лучше не будет, поскольку придет новый циклон. Ночью небольшие дожди. Будет ветрено. Ночью будет 2-7 градусов тепла, без заморозков, а днем 12-17 градусов тепла.

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