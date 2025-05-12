На этой неделе будет немного теплее, но заморозки не уйдут

Во вторник ночью погоду обусловит антициклон. Облака рассеются. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 1-6 градусов, в воздухе местами, на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0-5 градусов.

Во вторник днем погода почти не изменится. Появится больше облаков, но осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

В среду ночью приблизится новый атмосферный фронт. Местами пройдет дождь, в основном осадки будут небольшими. Ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы, в основном на востоке страны, заморозки до 0-3 градусов мороза.