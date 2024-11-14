2024.11.14 15:39

На дворе ноябрь, а в огороде еще спеет клубника и земляника

 
Инга Валюкявичене
ru.DELFI.lt
Kėdainietė pasakojo negalinti atsistebėti tuo, kad jos darže lapkritį ėmė ir pražydo keli uogakrūmiai
Kėdainietė pasakojo negalinti atsistebėti tuo, kad jos darže lapkritį ėmė ir pražydo keli uogakrūmiai
ФОТО: Ingos Valiukevičienės nuotr.

В редакцию портала Rinkos aikštė позвонила жительница Кедайняй. Она сказала, что в ее огороде до сих пор спеет клубника и земляника. Женщина не понимает, что тому причиной, глобальное потепление или еще какие-то явления? Натуралисты говорят, что зимы становятся теплее, поэтому в природе наблюдаются перемены.

„За 60 лет своей жизни такое я вижу впервые, – сказала госпожа Рита. – Я вышла в огород, и вижу - цветки и что-то красное. Я развела листья в стороны – одна клубника зеленая, но крупная, а другая – красная, но небольшая“.

„За сараем – кустик земляники с ягодами“, – показала она.

„Ягоды в ноябре - нередкое и не странное явление. Теплая осень в этом году дала возможность расти растениям – некоторые деревья в начале ноября еще не сбросили листья, часть растений зацвела или цветет дольше обычного“, – сказали натуралисты.

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