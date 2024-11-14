На дворе ноябрь, а в огороде еще спеет клубника и земляника

„За 60 лет своей жизни такое я вижу впервые, – сказала госпожа Рита. – Я вышла в огород, и вижу - цветки и что-то красное. Я развела листья в стороны – одна клубника зеленая, но крупная, а другая – красная, но небольшая“.
„За сараем – кустик земляники с ягодами“, – показала она.
„Ягоды в ноябре - нередкое и не странное явление. Теплая осень в этом году дала возможность расти растениям – некоторые деревья в начале ноября еще не сбросили листья, часть растений зацвела или цветет дольше обычного“, – сказали натуралисты.