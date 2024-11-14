На дворе ноябрь, а в огороде еще спеет клубника и земляника

В редакцию портала Rinkos aikštė позвонила жительница Кедайняй. Она сказала, что в ее огороде до сих пор спеет клубника и земляника. Женщина не понимает, что тому причиной, глобальное потепление или еще какие-то явления? Натуралисты говорят, что зимы становятся теплее, поэтому в природе наблюдаются перемены.