2025.04.05 07:09

На дороге Вильнюс-Утена начался ремонт, водителей призывают выбирать другие маршруты

 
ru.DELFI.lt
Vilnius–Utena remontas
Vilnius–Utena remontas
ФОТО: Via Lietuva nuotr.

Государственная компания Via Lietuva продолжает работы на самой плохой дороге страны Вильнюс-Утена. Последний отрезок из бетонных блоков скоро останется только в воспоминаниях, однако пока будет идти ремонт, водителей ждут неудобства, пишет портал madeinvilnius.lt.

Длина магистрали Вильнюс–Утена (A14) – 95,6 км. Эта дорога в 1979–1985 гг была сделана из бетонных блоков, это единственная такая дорога во всей Литве. Много лет она доставляла массу проблем водителям: на дороге формировались колеи, ямы, появлялись дырки между блоками,а в жару бетонные блоки поднимались. 

На дороге Вильнюс–Утена остался участок в 42,8 км из бетонных блоков, его будут реконструировать в 5 этапов. Сейчас начались работы на отрезке в 5,5 км от Неменчинеле до Поцюнай (I участок) и 6,9 км от Поцюнай до Вайнишкес (II участок), там разбирают старое покрытие. В ближайшее время начнутся работы и на других участках.  

Во время работ предлагается выбирать один из трех альтернативных маршрутов.

Первый:

  • Из Вильнюса в Укмерге по дороге Nr. A2 Вильнюс-Паневежис,далее в сторону Молетай по дороге Nr. 115 Укмерге–Молетай.

  • Из Молетай ехать в Укмерге по дороге Nr. 115 Укмерге–Молетай, далее в Вильнюс по дороге Nr. A2 Вильнюс–Паневежис.

Второй:

  • Из Вильнюса на Пабярже по дороге Nr. 172 Раудондварис–Гедрайчай–Молетай.

  • Из Молетай на Гедрайчай по дороге Nr. 172 Раудондварис–Гедрайчай–Молетай.

Третий:

  • Из Вильнюса в сторону Неменчине по дороге Nr. 102 Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай, далее в сторону Пабраде. Из Пабраде - дорога на Молетай Nr. 173 Молетай–Пабраде.

  • Из Молетай в Пабраде по дороге Nr. 173 Молетай–Пабраде, В Пабраде выбирать дорогу на Вильнюс Nr. 102 Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай.

Работы на пяти участках выполнят компании АО HISK и ЗАО Fegda.

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