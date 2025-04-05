На дороге Вильнюс-Утена начался ремонт, водителей призывают выбирать другие маршруты

Длина магистрали Вильнюс–Утена (A14) – 95,6 км. Эта дорога в 1979–1985 гг была сделана из бетонных блоков, это единственная такая дорога во всей Литве. Много лет она доставляла массу проблем водителям: на дороге формировались колеи, ямы, появлялись дырки между блоками,а в жару бетонные блоки поднимались.
На дороге Вильнюс–Утена остался участок в 42,8 км из бетонных блоков, его будут реконструировать в 5 этапов. Сейчас начались работы на отрезке в 5,5 км от Неменчинеле до Поцюнай (I участок) и 6,9 км от Поцюнай до Вайнишкес (II участок), там разбирают старое покрытие. В ближайшее время начнутся работы и на других участках.
Во время работ предлагается выбирать один из трех альтернативных маршрутов.
Первый:
Из Вильнюса в Укмерге по дороге Nr. A2 Вильнюс-Паневежис,далее в сторону Молетай по дороге Nr. 115 Укмерге–Молетай.
Из Молетай ехать в Укмерге по дороге Nr. 115 Укмерге–Молетай, далее в Вильнюс по дороге Nr. A2 Вильнюс–Паневежис.
Второй:
Из Вильнюса на Пабярже по дороге Nr. 172 Раудондварис–Гедрайчай–Молетай.
Из Молетай на Гедрайчай по дороге Nr. 172 Раудондварис–Гедрайчай–Молетай.
Третий:
Из Вильнюса в сторону Неменчине по дороге Nr. 102 Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай, далее в сторону Пабраде. Из Пабраде - дорога на Молетай Nr. 173 Молетай–Пабраде.
Из Молетай в Пабраде по дороге Nr. 173 Молетай–Пабраде, В Пабраде выбирать дорогу на Вильнюс Nr. 102 Вильнюс–Швенчёнис–Зарасай.
Работы на пяти участках выполнят компании АО HISK и ЗАО Fegda.