На дороге Вильнюс-Утена начался ремонт, водителей призывают выбирать другие маршруты

Длина магистрали Вильнюс–Утена (A14) – 95,6 км. Эта дорога в 1979–1985 гг была сделана из бетонных блоков, это единственная такая дорога во всей Литве. Много лет она доставляла массу проблем водителям: на дороге формировались колеи, ямы, появлялись дырки между блоками,а в жару бетонные блоки поднимались.

На дороге Вильнюс–Утена остался участок в 42,8 км из бетонных блоков, его будут реконструировать в 5 этапов. Сейчас начались работы на отрезке в 5,5 км от Неменчинеле до Поцюнай (I участок) и 6,9 км от Поцюнай до Вайнишкес (II участок), там разбирают старое покрытие. В ближайшее время начнутся работы и на других участках.